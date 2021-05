Álex Padilla, novedad en el Xerez DFC para enfrentarse a un San Roque que se juega el ascenso

El Xerez Deportivo FC, brillante campeón del Grupo X de Tercera División y equipo de 2ª RFEF desde la pasada semana, afronta el último partido de la temporada en el Ciudad de Lepe sin nada en juego para los de José Manuel Pérez Herrera más allá de aumentar a 18 la racha de partidos sin perder. Enfrente, estará un San Roque que se juega el último cartucho para lograr el ascenso directo a la nueva categoría, aunque depende de lo que haga el Xerez CD en el Manuel Polinario de Puente Genil.

En efecto, los onubenses sueñan con el ascenso directo y pondrán toda la carne en el asador frente a un Xerez DFC que presentará novedades. Pérez Herrera ya avanzó este viernes que dará minutos a jugadores que no han tenido tanto protagonismo durante la temporada, pero que se han ganado igualmente la oportunidad por el trabajo que han realizado todo el curso.

El San Roque tiene que ganar y esperar a que el Xerez CD -que depende de sí mismo- no lo haga en Puente Genil. A los onubenses también les valdría el empate, pero sólo si Xerez CD y Ciudad de Lucena no ganan. Y es que los aracelitanos salen beneficiados en el empate a puntos (y coeficiente) con los leperos al tenerles ganado el 'average' particular. A los de Antonio Fernández les valdría incluso la derrota siempre y cuando el XCD y el Ciudad de Lucena no pasaran del empate.

La principal novedad en el XDFC es la entrada en la lista de convocados de Álex Padilla. El lateral azulino no ha podido debutar esta temporada por la lesión de rodilla que sufrió a principios de campaña. La idea del cuerpo técnico es de darle algunos minutos para que al menos pueda debutar en el campeonato. Bello se pierde el partido por sanción, mientras que Javilillo y Valenzuela, lesionados, tampoco han entrado en la convocatoria.

El resto de la alineación es una incógnita más que nunca. Si Pérez Herrera ya nos tiene acostumbrados a alguna variante cada semana, ésta aún más. César podría debutar como titular -ya lo hizo sustituyendo a Camacho contra el Puente Genil- en la portería; Beni también puede ocupar el lateral izquierdo y el técnico jerezano aún podría introducir a un tercer jugador sin ficha del primer equipo en el once inicial -el máximo es cuatro, pero tampoco conviene tomar tantos riesgos-. Sea como fuere, Pérez Herrera se ha puesto como objetivo "mantener la racha de partidos invictos" y ha asegurado que su equipo será "competitivo" ante un San Roque de Lepe que, evidentemente, se juega más.

La lista de convocados del equipo azulino para este último partido de la temporada está formada por Camacho, César, Marcelo, Fran Ávila, Adri Rodríguez, Oca, Bruno, Jacobo, Goma, Antonio Sánchez, Antonio Jesús, Junior, Máyor, Edet, Baeza, Álex Padilla, Curro Rivelott, Pepe Sainz, Hugo y Basto.