Pepe Masegosa "Es clave para nosotros ser fuertes en Chapín"

El Xerez DFC, tras dos victorias consecutivas, ha recuperado la calma y tanto técnicos como futbolistas están centrados en prolongar la racha y en hacer de Chapín un fortín, escenario en el que el pasado curso no perdieron y sólo empataron dos partidos. El Cabecense es el siguiente test que deben superar.

La cita se iba a disputar a las seis y media, pero finalmente el club logró fijarlo a las ocho por el calor. El preparador sevillano lo valora positivamente. "El calor influye muchísimo. Cuando te pones a hacer un esfuerzo físico a 35 grados como dicen que puede hacer mañana se nota y hablo por mi equipo, ya que cuando estás obligado a llevar el peso del partido eso implica meterle más ritmo al juego, debes tener más movilidad, te tienes que reorganizar mejor para poder crear y nos viene bien que los esfuerzo físicos no sean tan acusados".

La semana de trabajo, tras ganar en Arcos, ha sido "normal, diría incluso que han sido días llenos de optimismo y ha generado relajación porque las dos victorias consecutivas han creado en el vestuario esa dosis de confianza y relajación que se necesitan para estar bien. Ahora llega la segunda parte, no caer demasiado en un exceso de euforia. Los jugadores, el entorno y todos nosotros sabemos que el partido no va a ser fácil ni mucho menos, ojalá lo sea. A priori, todos los encuentros en esta categoría van a ser complicados, todos los rivales pueden ganar en cualquier campo y, por lo tanto, tenemos que seguir con ese nivel de exigencias que nos marcamos después de la derrota en Utrera".

Masegosa admite que las dos victorias seguidas han cambiado a su equipo y tiene argumentos para explicarlo: "Los inicios de temporada siempre son difíciles. En el primer partido de Liga siempre existen muchos factores que hay que gestionar, jugadores nuevos, sistema nuevo, las altas expectativas creadas... Y ahí, nosotros estamos en un club con muchas expectativas, eso es inevitable, y tenemos que gestionar bien toda esa cuestión de saber jugar con las necesidades del un club que tiene que crecer. Debemos estar tranquilos en los momentos de peligro y también serenos en los momentos de las victorias. Debemos saber que hemos hecho algo bueno durante quince días que nos han llevado a ganar dos partidos, ante San Roque de Lepe y Arcos. Con esa serenidad hay que afrontar el partido, con tranquilidad y confianza. La derrota en Utrera supuso un punto de inflexión para nosotros. Somos el Xerez, tenemos un buen equipo pero no ganábamos y a esto había que darle un giro. No podemos perder esa tensión de estos partidos. Si las victorias nos van a hacer peor equipo, mal vamos, no vamos a conseguir la tercera. Estoy convenido de que los jugadores saben que no nos podemos relajar, no podemos pensar que el Cabecense, el Utrera, el Guadalcacín o el Algeciras son inferiores. No hay nadie sobre el papel que esté por encima, nosotros tenemos que hacer esfuerzos muy grandes en el campo para estar por encima de cualquier equipo. Insisto, estoy convencido de que el equipo sabe que el nivel de exigencias aquí es máximo y hay que apretar".

Algo que también tiene el técnico xerecista claro es que no va a tocar el once después de los resultados de las dos últimas jornadas. "Las cosas no se tocan si todo va bien. Durante la semana hemos trabajado un plan b porque el rival juega de forma distinta a Arcos y San Roque, pero vamos a seguir con lo que venimos haciendo. No hay motivos extraordinarios para cambiar, el único motivo es una lesión y hasta ahora no hay nada".

El XDFC prepara su tercera cita como local y sólo les vale "ganar. Funcionar en Chapín es clave para nosotros, tenemos que hacernos fuertes en casa porque fuera va a pasar lo que sucedió en Arcos, que tenemos argumentos para ganar. La idea de temporada es la de la pasada campaña, aunque eso es muy fácil decirlo. En casa tenemos que ganar y fuera, el día que se pueda ganar se gana, o se empata y si no se puede pues no se puede, pero sí que tenemos que marcar una línea clara en casa de un equipo serio, aguerrido y dominador del juego, aunque también se pueden salvar partidos en el último minuto como nos pasó con el Algabeño con el gol de Barba el año pasado. Lo que es evidente es que hay que ser fuertes en casa para crear una ambiente de optimismo y confianza en Chapín".