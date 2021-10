"Tendremos que hacer las cosas bien para ganar, no lo haremos con el escudo, el nombre o la dinámica"

El Xerez DFC ya lo tiene todo preparado para su desplazamiento a Canarias de este sábado para enfrentarse al Panadería Pulido y Pérez Herrera no se fía del rival pese a que es colista. El técnico azulino advierte que los insulares llegan a la cita heridos y que se lo van a poner muy complicado. "Tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar, no lo haremos con el nombre, el escudo o la dinámica".

–¿Cómo encara el partido ante el colista?, ¿se puede lograr ya el primer triunfo fuera de casa?

–Tenemos claro que cualquier partido es difícil y que cualquier rival te complica las cosas. Además, somos conscientes de que el rival que tenemos ahora, viene herido y es un equipo que en todos sus partidos, excepto en uno, ha complicado mucho las cosas a los rivales. El Ceuta tuvo que remontar un 1-0 adverso y el Mérida, también, y son dos rivales fuertes y poderosos. Como visitante, ha conseguido sacar dos empates frente a Montijo y Las Palmas Atlético. La última derrota sí que es un poco más llamativa, pero no nos podemos dejar llevar por eso. Es un equipo competitivo, que está adaptado a su campo y, sobre todo, tenemos claro quiénes somos nosotros. Nosotros no dejamos de ser un equipo también humilde, que no juega ni con el nombre ni con el escudo, ni con la dinámica que llevamos. Somos once contra once 11 y nosotros para conseguir ganar partidos o conseguir puntos, tenemos que hacer las cosas muy muy bien, no nos basta con lo justo. Otros equipos sí tienen esa suerte y proponiendo menos con una ocasión, como tienen calidad, suman. Para conseguir victorias tenemos que generar muchas ocasiones de gol. Tenemos que tener los pies en el suelo y saber que vamos a un campo complicado y que nos tocará estar a un buen nivel.

"El césped artificial condiciona un poco, pero no es excusa para ir a por los tres puntos"

–¿Qué es lo que más le preocupa de este enfrentamiento?

–El rival. Es lo que más incertidumbre te genera porque no sabes cómo va a salir. Sabemos que llega herido y con la necesidad de conseguir ya una victoria que le levante los ánimos. Lo querrá hacer en casa y ante su afición. Hay que respetar al rival y respetarnos nosotros mismos para intentar mejorar nuestra versión. Tenemos que lograr que fuera de casa nuestro nivel sea el que hemos mostrado en Chapín.

–¿Le condiciona el once el césped artificial?

–Todo te condiciona un poco, pero no es excusa para ir a por los tres puntos. Tenemos que adaptarnos al terreno de juego y a las dimensiones. Evidentemente, buscaremos diferentes opciones en distintas posiciones y no porque el jugador que está actuando en esa posición lo esté haciendo mal, si no porque buscamos unas condiciones concretas que nos pueden venir mejor para ese campo.

–Conoce bien al Panadería Pulido, ¿cuáles son sus puntos fuertes y sus debilidades?

–Una de las fortalezas más clara es la adaptación a su terreno, a todos los rivales les cuesta un poco más adaptarnos y ahí quizás tenga algo que decir que siempre se ponen por delante hasta ahora y los rivales tienen que terminar remontando. Ellos están más hechos a los espacios y al bote del balón, mucho más ligero y vivo. Es un equipo que trabaja bien las transiciones, tiene las ideas claras en la transición defensa-ataque, ahí hacen daño y tendremos que estar muy alerta. Como nosotros jugamos en césped natural, llevamos toda la temporada jugando y entrenando en césped natural hasta ahora y esperemos que no lo acusemos demasiado. Hemos entrenado dos días en césped artificial y eso nos ha hecho ir adaptándonos un poco a ese terreno, aunque no es igual.

"Salimos reforzados del partido ante Las Palmas Atlético, pero no podemos conformarnos"

–El equipo ha ido mejorando a medida que ha ido avanzando la competición, ¿le gusta ya lo que está viendo?

–El domingo salimos muy reforzados después del encuentro ante Las Palmas Atlético, felicitamos a los jugadores y hasta la propia afición lo reconoció. Internamente, también lo reconocemos. De todos modos, no podemos conformarnos, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir dando pasos hacia delante y no perder esa ambición, que es lo que queremos que se transmita. Hay que intentar siempre ser mejor que ayer.

–A pesar de jugar el Canarias, el equipo estará arropado...

–Se va a notar, la afición para nosotros es un baluarte, es una de nuestras principales bazas sentirnos acompañados en todos lados. Dice mucho ese esfuerzo y esa implicación por parte de los nuestros para acompañarnos en este primer desplazamientos a Las Palmas. Es un plus más.