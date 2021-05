José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, ya está listo para librar este domingo (19:00) en Chapín una nueva batalla por el ascenso ante el Ciudad de Lucena, rival al que ya su equipo derrotó el miércoles por 0-1 con un tanto de Antonio Sánchez desde el punto de penalti.

Con pocos días para recuperar, la máxima preocupación del entrenador es el estado físico de su equipo, que realizó un gran esfuerzo en el Municipal tras dos duras semanas en las que tuvo que superar un brote de Covid, espera que no lo acuse y sabe que el partido ante los de Dimas Carrasco será complica, pero avisa que "estamos preparados".

–¿Cómo se encuentra el equipo de cara al importante partido de este domingo?

–Bien, con ganas. Después del esfuerzo y de tanto tiempo parados por el Covid, hemos intentado que estos dos o tres días sirvan más de recuperación que de carga para que la gente llegue con buenas sensaciones físicas. Esperamos que todos se encuentren en las mejores condiciones posibles, es una de las grandes preocupaciones.

–¿Cómo encaran el encuentro ante el mismo rival en pocos días entre ellos?

–Recuerda un poco a las eliminatorias de antaño, con las eliminatorias a doble vuelta en siete días. Al final, el trabajo de estudio del rival y de planteamiento es muy parecido porque el rival tiene las mismas características tanto de local como de visitante. Es un equipo que intentará imponer su estilo, su dominio con balón y de exigirnos mucho a nivel defensivo. Sabemos que tiene un gran nivel de dificultad.

–¿Dónde puede estar la clave de este nuevo enfrentamiento?

–En casi todos los partidos suele estar en los mismos aspectos. Para nosotros está claro que radica en mantener la concentración, la intensidad y nuestra idea durante el mayor tiempo posible. Todo eso supone un paso importante de cara a sumar los tres puntos. Será importante hacernos fuertes, ser un bloque compacto y que todos vayamos a una tanto en ataque como en defensa. Eso nos debe dar equilibrio para optar a la victoria.

"Tendremos a 800 aficionados en la grada y se va a notar, pero hay que saber medir esa euforia"

–En el caso de lograr un nuevo triunfo, ¿es momento de hacer ya cuentas?

–No, nadie piensa en eso, no hacemos cuentas. Estamos centrados en el partido que nos toca. Es lo que hemos hecho durante toda la temporada, centrarnos en el partido más cercano y es lo que vamos a seguir haciendo. Pensar más allá sería generar distracciones. Nunca hemos hecho cuentas y no las vamos a hacer. Intentaremos que se queden los tres puntos aquí en Chapín y a partir de ahí pensaremos en el San Roque. A partir de ahí, pensaremos en lo que tenga que venir, que será cuestión de tiempo y de seguir ganando. No queremos saber nada ni de puntos ni de coeficientes. Lo que sí sabemos es que dependemos de nosotros mismos, como los otros equipos. El miércoles dimos un paso en Lucena y en Chapín queremos dar otro. Sólo pensamos en el partido más cercano.

–Una jornada más, tendrá que hacer cambios en el once por las bajas...

–Son cuatro bajas importantes, pero los compañeros que los suplan en esas plazas y tengan minutos ya han demostrado van a hacerlo a un gran nivel. Esperemos que podamos recuperar efectivos para el miércoles. El poco tiempo entre partido hace que cuantos más efectivos tengamos mejor. De cara a la alineación habrá un poco de todo, cambios forzados por las bajas y otros para refrescar el once inicial para que tenga ese brío que se necesita y siempre viene bien.

–En Lucena se jugó sin público, en Chapín habrá 800 aficionados animando...

–Está claro que eso se va a notar porque siempre supone un plus motivacional. Se va a notar en el estadio porque siempre se nota, pero también debemos saber medir esa euforia y saber que aún queda mucho camino por recorrer y mucha tela por cortar. Dentro del ambiente que se genere en el campo, nosotros tenemos que seguir centrados en lo que toca, de no salirnos de lo que tenemos que hacer en el campo, de lo que tenemos trabajado y estar muy concentrados y atentos.