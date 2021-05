-Llegáis al último partido de la temporada ya ascendidos, como campeones y con la clasificación para la Copa del Rey. ¿Qué os jugáis el domingo?

-Lo que ha conseguido el equipo en una temporada con menos partidos de lo habitual, porque lo normal son cuarenta y tantos encuentros, y con menos margen de error tiene mucho mérito porque nos ha sobrado una jornada para conseguir todos los objetivos. Nos hemos ganado la posibilidad de ir a San Roque con el objetivo prioritario de mantener esa racha de partidos invictos. Sería importante irnos de vacaciones con 18 partidos sin perder y dejarlo abierto para el inicio de la temporada que viene con la idea de alargarlo.

-¿Qué idea tiene en cuanto a la alineación sabiendo que Bello está sancionado y Javilillo está sancionado? ¿Van a jugar los jugadores menos habituales?

-Es una posibilidad más que nos hemos ganado. Para nosotros es prioritario la gestión del vestuario y hay muchos jugadores que han trabajado a destajo, que han tenido la constancia y la insistencia de seguir peleando pese a que no le llegaban oportunidades o no tenían oportunidades que merecían por las circunstancias que todos los años hay: buenos estados de forma de compañeros, gente en su puesto con mayor experiencia, lesiones por las que no han podido tener participación... Nos hemos ganado la posibilidad de poder compensar en algunos puestos ese premio que no les han podido llegar en algunos casos. Pero juegue quien juegue, tenemos claro que lo que le hemos pedido al equipo es seguir con ese gen competitivo que el equipo ha mantenido durante toda la temporada con esa filosofía de ir a por los partidos juguemos contra quien juguemos ya sea en casa o fuera y como he dicho antes, intentar mantener esa racha de partidos invictos. Así que creo que creo que todos van a intentar demostrar que tenían cabida en este equipo.

-¿Tendrá minutos César de inicio?

-Tenemos que tener cuidado, hay muchos que se lo merecen y debemos tener cuidado con la normativa, no pueden jugar más de tres. Hay que tener ese equilibrio, jugadores con ficha del primer equipo e ir jugando con los cambios para jugadores del filial o juvenil. Vamos a sacar un equipo competitivo. Este grupo ha demostrado que juegue quien juegue al final el equipo es el mismo y nadie puede dudar de nuestra profesionalidad o nuestra intencionalidad.

-El San Roque sí que se juega el ascenso, aunque depende de otros resultados, mientras que el Xerez DFC va sin presión.

-Es un arma de doble filo. Que nosotros vayamos allí sin ningún tipo de presión nos puede servir para liberarnos de nervios y de poder cuajar un buen partido y que los jugadores no tengan ese exceso de responsabilidad y en cambio ellos tienen esa exigencia, presión y necesidad de tener que lograr la victoria y se les puede volver en contra. Que ellos se jueguen el ascenso y que nosotros tengamos el objetivo cumplido puede ser un arma de doble filo para ellos.

-Y al regreso, fin de fiesta en Chapín.

-Va a ser el cúlmen a la temporada que han hecho los jugadores. Es algo merecido y lo podremos disfrutar en Chapín con nuestra afición, ya que no pudimos disfrutar el ascenso con toda la afición, ya que Puente Genil era un desplazamiento largo. ycon limitación de aforo.