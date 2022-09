Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC: "No nos ponemos límites"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, ha ofrecido la rueda de prensa previa al inicio de la temporada oficial de su equipo, que recibirá el domingo a las 19:00 horas en Chapín al Atlético Mancha Real. El preparador jerezano ha asegurado que la temporada va a ser "muy exigente" y que "sin fijarnos" objetivos "a largo plazo, no nos ponemos límites". El entrenador azulino no ha descartado a Bello para el encuentro, del rival ha señalado que puede ser uno de los tapados de la Liga y reconoce que hay "preocupación" por la línea defensiva, que ha perdido a dos futbolistas importantes: Alberto Durán, que estará un par de meses de baja y Rafa Salama, que se marchó al Rayo Majadahonda.

Pretemporada

"Hemos buscado tres aspectos fundamentales: el primero, que la propuesta de juego la asimilen los jugadores. Tenemos un equipo prácticamente nuevo y hemos aprovechado este mes y medio para que esa idea se asimile e se interpreten bien los conceptos. Luego, el acondicionamiento físico, llegar en las mejores condiciones posibles y con las menores lesiones posibles y en ese sentido a nivel muscular llegamos con todos los jugadores frescos y en una buena línea; lo único las lesiones fortuitas de Alberto Durán o Bello. Y el tercer aspecto, crear un buen ambiente de trabajo en el que haya optimismo y prime la ilusión, las ganas de venir a trabajar. En los tres aspectos estamos más que satisfechos. Lo que queda es mostrarlo en el campo.

¿Temporada más exigente?

"Llevo aquí tres años. En el primero me dijeron que era vital ascender y lo conseguimos. El segundo, pese a las limitaciones y las deficiencias a nivel económico por la deuda que ya conocemos, también era vital conseguir la permanencia y lo logramos, además con tres jornadas de antelación e incluso pudimos optar a jugar unos hipotéticos play-off que nadie se esperaba. Estamos en este tercer año en la misma línea, el club sigue creciendo, sigue queriendo mejorar y evidentemente no nos ponemos límites. Lo que tenemos claro y aunque suene a tópico, es que nos centramos en ganar todos los partidos y el primer partido que tenemos que intentar ganar es el que tenemos más cerca, sin hacer más cábalas ni mirar objetivos lejanos ni centrarnos en el largo plazo. A día de hoy, la exigencia es ganar cada partido, los tres puntos en juego son una oportunidad única para sumar de tres en tres y lo mismo valen los puntos en la jornada 1 que en la 34, tienen el mismo valor aunque depende de dónde estés son más determinantes cuantos menos partidos queden.

Mancha Real

"Vamos con la humildad y el respeto que debemos tener a todos los rivales del grupo. El año pasado hubo rivales que nos sorprendieron y quizá por el prejuicio de no tener un nombre en categorías superiores nos sorprendieron y este año va a pasar lo mismo. Son equipos que pueden estar de tapados, que por detrás sí tienen empuje o personas que le inyecten dinero y que son proyectos muy potentes. Los que estamos dentro sabemos del potencial por los jugadores que firman y por el desembolso económico que hacen y sabemos que hay equipos tapados. El Mancha Real es un equipo que el año pasado quedó décimo en Segunda RFEF, que hizo una gran temporada, que está muy bien trabajado y tiene una base importante de jugadores del año pasado, que sigue con el mismo entrenador y por tanto tiene la misma idea y una línea constante. Va a ser un rival difícil, eso lo sabemos nosotros. El que no lo conozca o no se haya preocupado en profundizar puede tener ese prejuicio de que no le parezca un club a temer, pero nosotros sí le tenemos ese respeto.

Bello

"El jueves entrenó con el grupo de manera muy controlada por el esguince que tiene en una zona muy dolorosa y no queremos que dé un paso atrás. Ha dado un paso más pero es verdad que hemos hecho una sesión en la que ha habido poco contacto. Vamos a ver la evolución y a ver primero si está para entrar en la convocatoria y luego si puede salir de inicio o desde el banquillo. La evolución es positiva, más de lo que esperábamos".

Grupo muy exigente

"Sí, a priori no hay duda, hay nombres muy importantes. El Recreativo de Huelva mismo, que ha hecho un último movimiento muy importante y de gran potencia, demostrando que apuestan fuerte y si ya eran fuertes ahora más. Igual que UCAM, Poli Ejido, los filiales Sevilla Atlético, Betis e incluso Recreativo Granada, que lleva bastantes años en Segunda B o superior categoría. Va a ser un grupo muy exigente, también el Atlético Sanluqueño, que ya sabemos lo fuerte que es en su campo con su afición, el filial del Cádiz que también hizo una gran temporada y es un filial de un equipo de Primera y tiene un gran potencial. Va a ser un grupo muy exigente por lo que vemos y por los equipos que a lo mejor no tienen tanto nombre pero sí grandes plantillas".

Bajas en defensa

"Siendo franco, hace dos semanas estábamos supercontentos dentro de nuestras circunstancias y nuestras posibilidades de la plantilla que habíamos hecho. Pero un equipo de fútbol tiene vida y semana a semana las cosas cambian y hemos pasado de estar contentos a tener cierta preocupación en la línea defensiva porque hemos tenido dos noticias negativas, la baja de Durán y la salida de Rafa Salama, que además cubría la posición de Durán con garantías. Estamos preocupados, se le trasladó al club, pero nos informa de que no podemos dar ese paso de complementar a día de hoy y lo tenemos que aceptar y tirar para delante con lo que tenemos. Tenemos a los jugadores del filial, Álvaro y Galafate, que han hecho una buena pretemporada, son jugadores que están creciendo, que están por formarse y seguir aprendiendo, pero son también las líneas de trabajo que nos marca el club. Con lo que tenemos vamos a afrontar lo que viene con mucha fuerza e ilusión".