José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, atendía a los medios de comunicación tras el entrenamiento del equipo en el Anexo Pepe Ravelo de Chapín para hablar de sus primeras sensaciones, del exigente primer tramo de liga que se le presenta al equipo, del estado del césped de Chapín y de los jugadores de la cantera que han decidido marcharse a otros equipos.

El técnico y mánager general del club expresaba su satisfacción tras el primer entrenamiento del equipo: "Nos vamos con buenas sensaciones, intentando desde el primer momento trabajar con fútbol y que se vaya asimilando lo que buscamos, aunque ya hay muchos jugadores que lo conocen y eso va a facilitarles a los demás la adaptación. Nos vamos muy contentos".

Calendario exigente

El XDFC se medirá en la primera jornada de liga al Córdoba y tiene un difícil inicio de temporada con rivales que a priori son de los llamados a estar arriba. El técnico señala que el Córdoba es "el gallito a priori de la categoría, por presupuesto y por todo lo que conlleva, ya que hace pocos años estaba en Primera División. Nos va a exigir en casa empezar a nuestro mejor nivel posible. Luego tenemos una salida complicada a Cáceres, viene el Villanovense, que es un club que está haciendo grandes fichajes, y luego el Mérida, que es otro equipo fuerte", apuntaba.

"Nosotros tenemos que centrarnos en el partido a partido y lo más importante ahora es ir asimilando los hábitos de trabajo. Ya tenemos tiempo ganado con todos los jugadores que repiten de la temporada pasada. Poco a poco iremos conjuntando al equipo".

Césped de Chapín y Anexo

Sobre el estado del césped del Anexo, José Pérez Herrera manifestaba que "acostumbrados a la temporada anterior y que no le veíamos color, ahora con la empresa que ha contratado el club de mantenimiento la verdad es que el campo está en buenas condiciones. Hemos podido hacer un entrenamiento de calidad y además el césped ha aguantado. Si sigue así, vamos a poder entrenar en muchas ocasiones aquí, que es donde podemos trabajar con más calidad y tranquilidad".

Otro cantar es el estado de Chapín, donde el equipo tiene tres partidos esta pretemporada, No obstante, Pérez Herrera apunta que "estamos tranquilos, no por cómo está ahora, porque si lo ves ahora podría ser preocupante, sino porque el Ayuntamiento nos transmite esa tranquilidad de que si no funciona el plan A habrá un plan B y que para el partido del miércoles que viene estará el campo en perfectas condiciones. Nos tranquiliza, aunque mirándolo ahora sea preocupante. Confiamos en el Ayuntamiento plenamente".

Salida de canteranos

En las últimas semanas, se han ido conociendo varias salidas de jugadores del filial a equipos de superior categoría. La economía del club no es boyante y ha obligado a recortar gastos en el segundo equipo, pasando a premiar a los jugadores que suban, entren en convocatorias o debuten con el primer equipo, pero sin un fijo en el filial.

Pérez Herrera explica que "contábamos con todos y nos habría gustado que se hubiesen quedado, pero el jugador juega donde quiere y nosotros por mucho que intentemos o queramos que se queden, si no tenemos los medios económicos...".

Además, puntualiza: "No podíamos retenerlos porque quedaban libres. A partir de ahora la idea es firmar a los sub-23 con dos años para poder trabajar con ellos a largo plazo y no ocurra lo que ha sucedido este año".

El técnico azulino comenta que estos jugadores han priorizado "el aspecto económico o buscar minutos en categorías como la División de Honor. La mayoría ha decidido buscar otros aspectos y no priorizar el crecimiento deportivo y el escaparate deportivo que aquí le podíamos ofrecer. Es respetable esa decisión".

Dicho de otro modo, los que se han quedado es porque quieren estar: "Esa es la filosofía, vamos a confiar y apostar por los que quieren estar por encima de otros aspectos económicos o de cualquier otro tipo. El que esté aquí es porque quiere ser futbolista y aprovechar el trampolín que el Xerez Deportivo FC le puede ofrecer a través de la categoría y de lo que conlleva jugar en Chapín ante equipos de Segunda B o incluso ahora en pretemporada contra equipos de superior categoría. Eso es lo que buscamos, gente con ilusión, ganas, ambición y que estén plenamente centrados en ser futbolistas".