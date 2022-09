"El equipo ha merecido ganar, orgulloso de la actitud de mis jugadores"

José Pérez Herrera ha salvado un 'match-ball' en Lepe, donde el Xerez DFC ha logrado un punto que le ha sabido a poco después de las claras ocasiones que ha malogrado en la segunda mitad. El técnico ha sido contundente y ha afirmado que su equipo ha merecido la victoria y se queda, sobre todo, con la actitud de sus jugadores y de la capacidad de reacción que han tenido.

-¿Qué valoración hace del encuentro?

-En cuanto a sensaciones nos vamos muy contentos, satisfechos y orgullosos de todo lo que ha dado el equipo. Es de agradecer la actitud que ha tenido el equipo durante la semana después del bache del cual venimos. Era una situación compleja y levantarse de la manera que lo ha hecho no era fácil. Tiene mucho mérito hacer lo que hemos hecho aquí, hemos merecido ganar y logrado muchos micro objetivos y tareas que nos habíamos marcado. Les transmitimos a los jugadores que se olvidaran de si había que ganar o no, de la situación en la clasificación, del entorno y de las críticas. Hemos sido un equipo valiente, aguerrido y compacto y el reto de si recibíamos un golpe no nos descompusiéramos y creo que también lo hemos superado. El equipo ha tenido esa personalidad y ese carácter y esperar su momento, que ha llegado con el gol de Gianluca y la segunda parte la hemos visto todos, el equipo ha tenido varias ocasiones de gol e incluso han sacado una bajo palos de Edu; la de Erik de cabeza y muchos otros acercamientos de peligro.

-Esta vez la afición sí se ha ido contenta.

-Es un mensaje en el que hemos insistido porque es verdad que somos muchos jugadores nuevos y tienen que conocer la idiosincracia y el sitio donde están y el xerecismo lo ha demostrado, la afición que ha venido ha agradecido un Xerez valiente, aguerrido, un Xerez competitivo y que no da un balón por perdido y no deja de intentarlo hasta el final. Esa ambición tiene que ser una característica nuestra que tenemos que implantar en los jugadores.

-Simeone ha sido titular y ha marcado el primer gol de la temporada.

-Somos una plantilla y hay que intentar tener a todos los jugadores en el mejor estado anímico posible para que cuando tengan su oportunidad lo hagan con confianza y seguridad de que se cuenta con ellos. Hemos movido esa coctelera para terminar también con potencial y experiencia en los últimos minutos, tener al final gente con experiencia como Bello y Edu e incluso Razvan. Tiene mucho mérito cómo hemos terminado el partido porque un percance en la línea defensiva nos conlleva a cambiar a todos los jugadores de posición. Al final hemos acabado con Sergio de central derecho, Razvan de central izquierdo y Ricky, que como sabemos es un extremo reconvertido a lateral que es una apuesta y que lo está haciendo muy bien y está yendo a más. Hemos defendido al final con mucha seriedad.

-¿Le preocupa las lesiones de Joao y Oca?

-Está claro que preocupan porque son en una zona en la que estamos débiles de efectivos. Ha surgido un percance y el debate en el banquillo de si movíamos a Parejo hacia atrás, pero entonces perdíamos fortaleza en medio campo para parar sus transiciones. Ha salido bien. Creemos que lo de Joao no será nada, viene de una semana de parón por las molestias en la rodilla, sólo ha entrenado tres días y ha llegado cansado al final, es una sobrecarga en los gemelos. La de Oca sí es más preocupante, aparte de que es un jugador importante dentro del sistema y es uno de los dos centrales que tenemos en posición específica y tendremos que adaptar a un jugador a esa posición o mover a un jugador de otra línea.

-¿Con el gol siente que el equipo se ha liberado?

-Lo hemos hablado en el vestuario, hay que mantener la tranquilidad y el empaque en caso de que se nos pongan por delante. Es verdad que el gol de Gianluca le ha quitado un peso de encima al equipo y ha imprimido de rabia, carácter y coraje al equipo.