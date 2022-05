Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC: "Queremos ponerle la guinda al pastel"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez Deportivo FC, ha hecho valoración de la temporada en la rueda de prensa previa al último partido de liga contra el San Roque de Lepe, choque que se disputa este domingo a las doce del mediodía en Chapín. Los azulinos tienen opciones de acabar sextos y clasificarse para la Copa RFEF, mientras que los onubenses aspiran todavía a meterse en el play-off de ascenso a Primera RFEF.

El entrenador azulino ha insistido en una idea que lleva apuntando desde que la permanencia fue matemática, que no es otra que la de valorar lo que se ha obtenido en un año complicado en lo económico para la entidad. Además, ha asegurado que su equipo quiere ponerle "la guinda al pastel" y se espera un rival que vendrá "con el cuchillo entre los dientes, con las ganas de sacar su partido adelante y esperar a que alguno de los que estén por arriba pinchen para meterse en play-off de ascenso".

"En los dos años más difíciles del club a nivel económico se han conseguido los objetivos con cierta solvencia"

"Nosotros, por contra, vamos a intentar que no sea así, intentar darlo todo para acabar la temporada de la mejor manera posible, además haciéndolo en casa ante nuestra afición, aunque ya nos hubiera gustado estar en otras circunstancias, pero debemos ser conscientes de la temporada tan complicada que hemos tenido y que hay que estar satisfechos y orgullosos de haber tenido dos jornadas con el objetivo cumplido; esa tranquilidad también es un premio y una satisfacción", apuntó.

El XDFC se puede clasificar para la Copa RFEF y para Pérez Herrera conseguirlo sería "un premio extra después de todo lo que se ha dado esta temporada" y añadió: "La semana pasada viendo el play-off de ascenso de Tercera veíamos a cuatro equipos 'matándose' entre ellos para dar un nuevo paso y entre los cuatro sumaban ocho o nueve intentos en los últimos tres o cuatro años. Me hacía reflexionar del valor que tiene lo que conseguimos, tanto el año pasado como este logrando la permanencia. Además, nos hemos encontrado los dos años más difíciles en el club a nivel económico, ya sea por la pandemia o por lo que sea; hemos estado muy limitados y sin embargo se han cumplido los objetivos y con cierta solvencia, el año pasado nos sobró una jornada y este dos. Tenemos que estar agradecidos a todas las partes que han sido parte de esto, jugadores, técnicos, afición, que siempre ha estado con nosotros en las buenas y en las malas, y a la directiva por el trabajo que ha hecho estabilizando el factor económico".

"El equipo ha tenido ambición, por eso hemos estado 10 jornadas sin perder y 4 victorias seguidas"

Cuestionado acerca de si cree que no se ha valorado en su justa medida la temporada del equipo con la consecución de la permanencia, señalaba que "somos muchos y todos no tenemos la misma visión o no se está dentro y no se sabe las dificultades que hemos pasado. Siempre pensamos en querer más y a veces eso implica no darle valor a lo ya conseguido. Habrá de todo, gente que lo valora más y gente que lo valora menos, pero igualmente es un mensaje para que el club siga creciendo desde esa humildad de saber valorar y apreciar lo que actualmente se tiene".

Lo cierto es que el Xerez DFC se ha quedado a las puertas de llegar a la última jornada con opciones de luchar por otro ascenso: "Si hoy tuviéramos un punto más, tendríamos opciones. Equipos con mucho más presupuesto que el nuestro están a un partido o partido y medio. Eso dice también mucho del trabajo que se ha hecho. Son pequeños detalles que a veces te caen a favor y otras en contra y este año se ha dado así, lesiones en la misma posición como con los centrales o en la portería, partidos que se nos han ido puntos al final como Cádiz B o Mérida... Se ha dado así, no podemos buscar excusas y lo que sí sabemos es que el objetivo se ha cumplido con creces y que la ambición siempre la vamos a tener, por eso el equipo ha tenido 10 partidos sin perder y 4 victorias consecutivas", resaltaba el técnico jerezano.