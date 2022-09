"Aceptamos las críticas, el equipo tiene mimbres para remontar"

José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, asumió las críticas de la grada tras el empate a cero ante el Yeclano, admitió que no fue el mejor partido del equipo, lamentó los errores por la precipitación y se mostró seguro de la reacción. "Tenemos mimbres, estamos lejos del nivel que podemos dar. Toca trabajar duro para ponernos las pilas y revertir la situación desde ya".

–¿Qué valoración hace del empate ante el Yeclano?

–Asumimos que fuimos perdiendo el control del partido a medida que fueron pasando los minutos y no es lo que buscábamos, lo que intentábamos era avasallar al rival en su campo por momentos, aunque también sabíamos que no sería fácil porque tienen las cosas claras y que generaban peligro en las contras. Poco a poco, fuimos perdiendo fuelle y sensaciones y llegó la ansiedad a nivel individual que nos condujo a cometer muchos errores no forzados y a dar ese pasito que parecía atrás. La balanza se podía decantar en cualquier momento de un lado u otro y tampoco es eso lo que queremos, tenemos que tener la situación más controlada.

–(...)

–Sabemos lo que quiere el aficionado xerecista, que es un equipo aguerrido, valiente y que vaya a por todas desde el minuto uno hasta el final independientemente del resultado. Hay que aceptar las críticas, que en esta oportunidad han caído sobre mí, y trabajar con más fuerza. Tenemos mimbres y estamos lejos del nivel que podemos dar. Es el momento de que cada uno asumamos nuestras responsabilidades y esforzarnos más. La unión en el vestuario es total, estamos tranquilos, aunque los chavales están fastidiados y tienen ganas de revertir la situación.

–¿Duele que la grada pida la dimisión?, ¿ha hablado con la directiva tras el partido?

–No me ha dado tiempo de hablar con nadie, es algo que tenemos que aceptar. No hemos hecho nuestro mejor partido y como dato positivo, que sumamos un punto y rompemos la dinámica de dos derrotas. Esto tiene que ser un punto de inflexión para crecer, superarnos y dar ese paso adelante que necesitamos. Desde ya, nos vamos a poner las pilas en el vestuario para mejorar.

–¿Le pudo pesar al equipo la presión de tener que ganar?

–Con el paso de los minutos nos fue pesando. En la primera parte, ellos estaba sufriendo mucho con nuestras posesiones largas, aunque es verdad que nos faltaba ser más directos a partir de tres cuartos, que dábamos muchos rodeos y eso hay que mejorarlo, hay que ir más con el cuchillo entre los dientes y provocar más acciones de área. De todos modos, aún así, tuvimos tres ocasiones claras, el balón de Erik, el remate de cabeza que creo que fue de Salles y otra más por ahí. De haber abierto la lata, hubiésemos jugado más tranquilos, el nerviosismo fue aumentando, eso se instaló en el futbolista y llegaron los errores no forzados que rompieron el partido. Tenemos que agradecer a los jugadores su esfuerzo porque no han parado de correr aunque el equipo estaba roto. No dejaron de pelear y de creer. También queremos dar las gracias a la afición por su apoyo hasta el minuto 90, ha estado intentando levantar al equipo con su empuje y siempre tuvo esperanza.

–En la segunda parte, ¿al equipo le faltó tener más el balón?

–Soltábamos rápido la pelota, como he comentado antes, y teníamos más errores, los nervios aparecieron y desde el cuerpo técnico tenemos que dar con la tecla y hacer que los jugadores controlen más estas emociones.–¿Cómo anima el equipo a la afición que se ha marchado de Chapín desilusionada?–Siempre te quedas con lo último y en la segunda parte, tuvimos mucha impotencia y frustración. No teníamos tranquilidad para tomar las mejores decisiones en los últimos metros y crear así ocasiones. Todo eso ha mermado nuestra moral y ha hecho mella también en la de los aficionados. Asumimos la responsabilidad y tenemos que quitarnos de encima esas dudas, esos miedos y esos complejos. Tenemos jugadores de calidad que sabemos que pueden dar un bue nivel. Tenemos que trabajar duro para que lo alcancen cuanto antes.