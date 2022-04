"No estoy contento con la primera parte, en la segunda sí fuimos nosotros"

Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, dio por bueno el empate ante el Coria, aseguró que la primera parte de su equipo no había sido buena, pero sí resaltó el gran trabajo realizado en la segunda.

–¿Qué valoración realiza del empate a uno?

–No nos vamos contentos porque creo que no estuvimos a la altura de lo que requería el partido en la primera parte. Teníamos una buena oportunidad para ampliar el colchón con la zona de abajo e incluso poder acercarnos a la zona media-alta y no ha podido ser. No podemos regalar la presión durante tantos minutos. Se nos puso el resultado en contra ante un rival que juega el otro fútbol muy bien y no fue fácil. Perdieron mucho tiempo, intentaban que se jugara lo menos posible de forma descarada y se lo permitieron los colegiados. Ante eso, nos pudo la frustración y llegaron las prisas, la precipitación y las imprecisiones y todo se complicó.

–(...)

–Con la segunda parte sí estamos contentos porque sí fuimos nosotros, rescatamos un punto y nos quedó la sensación de haber logrado algo más, aunque ellos en algunas contras, especialmente por errores nuestros, nos podían haber hecho daño. Era muy difícil jugar ante un rival que paraba continuamente el juego y que simulaba lesiones para cortar el ritmo. Nosotros somos intensos y esos nos complicó bastante. Lo positivo, que seguimos sumando y que ya llevamos un bloque amplio de partidos sin conocer la derrota y toca seguir apretando para sumar pronto de tres en tres.

–¿Da por bueno el empate en función de los resultados de la jornada?

–Lo que ha sucedido luego es un mal menor, nosotros queríamos ganar y hasta el último momento fuimos a por el encuentro con los cambios, fuimos muy ofensivos y acabamos con mucha gente de ataque arriba. Las cosas se han dado así, no pudimos lograr el segundo gol y el punto nos deja en la misma situación, pero con una jornada menos. Hay que aprender que no podemos regalar nunca nada.

–¿Hasta qué punto es importante lograr la mejor racha de la temporada?

–Por eso hay que sacar una lectura positiva del encuentro y es un poco lo que he comentado antes. Llevamos seis partidos invictos y creo que somos de los equipos que más puntos hemos conseguido y estaríamos en la zona alta. Eso no vale y lo que sirve es la regularidad, el cómputo general, así que hay que mantener la línea mostrada en Don Benito. Hemos vuelto a demostrar que cuando vamos todos a una, somos un rival difícil de valorar.

–¿Se notaron las bajas?

–Nos faltaban tres piezas importantes y no es fácil recomponer un bloque cuando faltan jugadores destacados en posiciones específicas.

–Retocó bastante la defensa, ¿cómo la vio sin Marcelo ni Alberto Durán?

–Llevamos toda la temporada con problemas en el lateral derecho y no es nada fácil encontrar al recambio para Marcelo porque él nos aporta mucho tanto en el campo como a nivel motivacional. Llevamos durante toda la temporada buscando alternativas y con Marc nos ha ido bastante bien, pero tampoco queremos sacrificarlo ahí porque se encuentra en un buen momento y nos da mucho arriba. Es como el dicho de la manta, si te tapas un lado no te llega al otro.