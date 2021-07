José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, ha volorado de forma muy positiva el triunfo por 2-1 de su equipo ante el Real Madrid Castilla que le permitió levantar el Trofeo de la Vendimia ante su afición en Chapín. El técnico azulino, dio las gracias y felicitó a la directiva por "organizar un partido de estas dimensiones y agradecemos al Real Madrid Castilla que nos haya visitado demostrando una gran caballerosidad".

–¿Qué sensaciones le ha dejado el encuentro?

–Nos vamos con buenas sensaciones independientemente del resultado. El equipo ha seguido mostrando las mismas intenciones con las que terminamos la pasada temporada, mantuvimos nuestras señas de identidad a pesar de tener dos meses de vacaciones y de llevar sólo una semana de entrenamientos. El equipo se ha mostrado compacto, solidario y con las ideas muy claras. Hemos dado una buena imagen ante nuestra afición y es su premio por habernos acompañado.

–La ilusión de la afición es grande y tras ganar al Castilla ha subido grados, ¿hay que controlar esa euforia?

–Nosotros tenemos los pies en el suelo. Hemos jugado con muchos jugadores del filial, pero el Real Madrid Castilla también venía con bastantes jugadores del juvenil. Nos hemos enfrentado a un equipo de Primera RFEF y hay que estar contentos y orgullosos porque supimos competirle y demostrar buenas forma. Lo ilusionante es haberlo conseguido ante nuestra afición, aunque fue una pena que sólo pudiesen entrar dos mil aficionados. Esos dos mil mostraron su apoyo y nuevamente el Fondo Sur tuvo color con el Kolectivo animando sin parar desde que empieza hasta que termina el encuentro. Es una alegría y esperemos que, poco a poco, podamos ir teniendo más gradas llenas y un mejor ambiente de fútbol.

–El equipo respondió a un buen nivel y destacaron jugadores recién llegados como Ocaña o Álex Rueda...

–Tenemos un proyecto humilde, con mucha gente de la casa y de la cantera. Contamos con futbolistas que han estado muchos años en la casa y con chavales que han estado en el entorno de Jerez en otros equipos. Todos mostraron un buen nivel, desempeñaron un buen papel. Creo que todos los jugadores jóvenes que participaron y también los menos jóvenes ofrecieron un buen nivel y demostraron hambre, que siguen todos con ilusión y con ganas de seguir creciendo por el bien del club y por el bien del fútbol jerezano.

–Antes del partido, saludó a Raúl González e intercambió algunas palabras con él, ¿qué le dijo?

–Es una alegría y una satisfacción para nuestra afición que un exjugador o una figura del fútbol internacional nos visite. Ya lo dije en su día que he sido un seguidor suyo por los valores que siempre ha mostrado en el fútbol y era uno de mis referentes de joven. Tratar con él, aunque fueron pocos segundos, supuso una alegría, el saludo fue cordial. Como he comentado antes, le agradecemos la visita y esperamos que podamos repetirla otros años y otras temporadas porque va a ser por el bien de fútbol jerezano.

–En su currículum aparecerá que le ganó al Real Madrid Castiila del '7 de España'...

–Es anecdótico. No hay que darle mayor importancia. Al final, esto es fútbol y somos once contra once. Son partidos que salen y en esta oportunidad tuvimos nosotros ese acierto y el rival no.