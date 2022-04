"No es un partido más, es un encuentro en el que nos jugamos nuestro objetivo"

José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, ha analizado el compromiso de este domingo (18:00) en Chapín ante el Mensajero, una cita en la que el equipo puede escribir una nueva página de su historia, certificar la permanencia en Segunda RFEF y presentar su candidatura de forma real al 'play-off' de ascenso. No se fía del cuadro canario, pide apoyo a la afición y destaca el buen momento de su plantilla y el compromiso de todos sus jugadores, que han sabido superarse, crecer y llegar en su mejor momento a la parte más complicada de la competición.

–Soñar es gratis, ¿cómo espera el decisivvo partido de este domingo?

–Queremos mantener la misma dinámica que estamos mostrando en estas nueve jornadas que acumulamos sin perder. Vamos paso a paso y lo más importante es certificar la permanencia, que nos falta un punto. Luego, un logro conducirá a otro. Si ganamos, nos quedarían dos partidos más ilusionantes, que nos permitirían soñar con cotas mayores. Para nosotros y para todos, el simple hecho de hablar, soñar o pensar en eso es un éxito de la plantilla y la compensación a los malos momentos que tuvimos hace un par de meses. A base de trabajo, esfuerzo y confianza hemos obtenido esta recompensa a día de hoy.

–Ante ese reto, ¿qué importancia tiene la afición?

–Necesitamos que el domingo la afición apoye al equipo porque, además, los jugadores meceren ese reconocimiento. Llevan nueve partidos sin perder, con lo complicado que eso es en esta categoría excepto para el Córdoba, que se sigue saliendo. A estas alturas, eso es muy complicado porque todos los equipos aprietan para lograr sus objetivos por arriba o por abajo. Insisto, el equipo merece ese reconocimiento de la afición y nuestros seguidores tienen que ser conscientes de todo lo que nos jugamos. No es un partido más, es un partido en el que podemos lograr el objetivo que nos marcamos al principio de temporada, que es la permanencia, y si es con una victoria, pues nos da el derecho a soñar plenamente. Los tres puntos nos permitirían centrarnos ya en un único reto, meternos en el grupo de cabeza.

–Hay que ir paso a paso, pero para eso la afición es un protagonista importante, debe apoyarnos desde el minuto uno y no sólo en los buenos momentos, también en los complicados porque llega un rival difícil, que sólo ha perdido tres partidos de los últimos doce y uno de ellos ante el Córdoba. No podemos centrarnos en si está arriba o abajo ni en si tiene más o menos puntos o es canario. Es un rival que viene de menos a más y que fuera de casa se está mostrando como un bloque muy ordenado defensivamente, que intenta aprovechar sus ocasiones ya sea a la contra o a balón parado. Va a ser un partido duro y nos tocará trabajar fuerte. Es cierto que tampoco ha ganado fuera, pero las dinámicas están para romperse. Compite, dificulta las opciones de rival y vende caros sus puntos.

"La temporada hay que analizarla al final, parece que no es tan positiva porque vamos de menos a más y hubo momentos malos"

–El Mensajero se juega la vida en Chapín, ¿qué rival espera?

–Hemos estado analizando al rival y su situación y hemos trabajado en las dos opciones que se pueden dar, que vengan a por todas porque les queda poco margen para intentar salvarse o que lleguen más replegados. Están a un punto del Don Benito, tienen perdido el golaveraje, y dependerá mucho todo del resultado del derbi que tienen que jugar el sábado con el Montijo. Si ganan, ellos necesitarán aquí a priori más que un empate. De todos modos, eso no conlleva a que tengan que salir a buscar el partido desde el primer minuto, puede que vengan a jugar un poco con nuestras emociones, a intentar que nos vayamos desesperando o que jueguen como lo vienen haciendo en las últimas semanas, dejando pocos espacios, replegados, ordenados, sólidos atrás, jugando a la contra y aprovechando sus opciones a balón parado. Eso les está permitiendo tener opciones de salir de la zona de descenso. Trabajamos las dos opciones, la de un rival que llegue replegado o que llegue a por el partido y que nos conceda más espacios. Nos gustaría que fuese un partido más abierto, es más complicado jugar ante un rival que se encierra, que compite bien y que se siente cómodo en esa situación. Tendremos que adaptarnos a lo que vaya surgiendo y a lo que nos propongan.

–¿Esperaba llegar a este tramo de competición con opciones reales de pelear por el 'play-off'?

–Lo he comentado más de una vez, el fútbol es un deporte en el que el orden de los factores sí altera el producto. Nosotros intentamos fichar a jugadores que ahora están en equipos a los que tenemos a dos o tres puntos y no tuvimos opciones porque eran más poderosos económicamente, ahí están San Roque, Ceuta o incluso Montijo. La perspectiva de ellos es que están haciendo una gran temporada y nosotros, que estamos cerca de ellos, parece que ha sido complicado. Eso es porque vamos de menos a más y hay que valorar lo general. Estar a un punto o dos y a tres del quinto no es que lo esperase o no, es que hemos ido labrando el camino de forma paulatina. Nos queda un punto para la permanencia y es la única diferencia con ellos, la temporada está siendo positiva, el ritmo es ascendente y es lo que hay que valorar, no nos tenemos que quedar sólo con la parte negativa. Hemos reaccionado en los dos últimos meses, llevamos nueve partidos sin perder.

–Llega al partido con bajas importantes y tendrá que hacer cambios otra vez...

–Cualquier baja merma a la hora de montar un once porque incluso te limita las opciones de cara a los cambios. De todos modos, estamos tranquilos porque en las últimas cinco jornadas todos nuestros jugadores han sido titulares al menos una vez. Intentamos que todos los futbolistas se sientan partícipes de las dinámicas y todos están preparados para jugar y rendir bien, no hay ninguno que tenga que participar que lleve dos meses sin competir, eso nos ofrece garantías bastante altas.