José Pérez Herrera, entrenador del Xerez DFC, se mostró orgulloso tras el triunfo por 2-1 ante el Salerm Puente Genil en el primer partido de la fase de ascenso, destacó el gran esfuerzo de sus jugadores y lamentó el aplazamiento del Xerez CD-Ciudad de Lucena, ya que el miércoles los de Dimas Carrasco les van a recibir más descansados: "En cierto modo, queda la competición adulterada, hay cosas que no entendemos".

–¿Qué valoración hace del triunfo?

–De aquí hasta que acabe esto lo que nos queda es sufrir. Cada enfrentamiento en esta fase de ascenso es una final ante equipos poderosos, potentes, y el Puente Genil lo ha demostrado. Vino a hacer su partido, a mostrar sus credenciales y ha tenido sus opciones de pelear por un punto al final. Creo que ha sido de los mejores equipos que ha pasado por aquí hasta ahora. Esto es así, en el Ceuta-San Roque también saltó la sorpresa y eso demuestra la igualdad que hay en el Grupo X.

–(...)

–El triunfo ha sido sufrido, pero tenemos que aprender a sufrir. Cuando no bajas los brazos y te dejas hasta la última gota de sudor llega la recompensa. Nos vamos satisfechos con los tres puntos porque nos habíamos marcado ese reto de empezar ganando en casa y, ahora, a preparar los otros dos partidos de la próxima semana que también son retos exigentes ante rivales fuertes.

–¿Notó a los jugadores algo más nerviosos que en otras ocasiones tras el 2-1?

–Puede ser que sí. Teníamos el partido muy encarado y recortaron distancias. El fútbol es así, el 2-1 es el resultado más engañoso que existe. Cuando el rival te aprieta, siempre está la posibilidad de que te hagan un gol, se lo encuentren o se lo concedas. El que lleva ventaja siempre acaba sufriendo. Lo que pasa es que supimos sufrir y aguantar ese arreón final del Puente Genil. Insisto, lo que queda van a ser partidos así, pocas victorias fáciles se van a dar, todas serán a base de trabajo, de constancia e incluso de un poquito de suerte, de azar a favor. Hicimos un gran trabajo y hay que recuperar a la gente lo mejor posible. Acabamos con tres jugadores del filial en el campo y es demuestra que también tienen protagonismo en momentos complicados.

"Los equipos que competimos no llegamos al miércoles en igualdad de condiciones"

–¿Qué significa esta victoria tras el tropiezo del San Roque?

–Falta mucho, pero todo se comprime un poco más. Esto significa que en los cinco encuentros que restan todavía la igualdad va a ser mayor. Todo va a ser emocionante, hasta el final todos vamos a tener opciones y nos vamos a quitar puntos unos a otros.

–¿Cómo está Camacho?

–Tuvo molestias en los isquios en la primera parte, pero nos dijo que podía aguantar para no gastar un cambio. Luego, en la segunda parte, ya después del 2-0, los problemas fueron a más y ya optamos por sacar con 2-1 a César, que sabíamos lo iba a rendir. Entrena fuerte a diario con nosotros y ha demostrado que está capacitado para jugar.

–El equipo terminó exhausto por el esfuerzo y con muchos jugadores con problemas, ¿cómo llegarán al miércoles?

–Es lo que nos preocupa, hay cosas que no entendemos porque nosotros nos hemos visto en esa situación y hemos seguido compitiendo. Puedes tener un par de bajas, pero mientras tengas jugadores disponibles, entiendo que hay que seguir adelante. En parte, adultera un poco la situación. No llegamos en la misma situación física ambos equipos si se juega. Nosotros hemos hecho un gran desgaste, ante un rival que nos ha exigido una barbaridad y la tensión se ha mantenido en el cuerpo de los jugadores hasta el final. Vamos a tener pocos días para prepararlo todo y el rival, si no puede competir, imagino que tampoco debe de entrenar, pero no sabemos nada de la situación. El reglamento dice que hasta que no pasen siete días no se puede jugar otro partido, pero eso ya queda en manos de la Federación y de lo que argumente el Ciudad de Lucena. No estamos en igualdad de condiciones, en parte se adultera todo. Los equipos que hemos jugado vamos a llegar más desgastados.