José Pérez Herrera, técnico y mánager general del Xerez DFC, se prepara para afrontar una campaña dura, en la que le tocará confeccionar una plantilla prácticamente completa para una nueva categoría y luego planificar una pretemporada que comenzará superada la mitad del próximo mes de julio.

Aún no conoce el presupuesto que manejará y le toca esperar, aunque desea que "no tengamos que seguir así mucho tiempo porque hay buenas opciones en el mercado en estos momentos que se nos puede escapar".

Igualmente, sobre la salida de Edu Villegas del club apunta que no quiere entrar "en polémicas, en guerras que no conducen a nada, no suman, restan. Ha estado ocho años en la entidad, es muy apreciado por todos y merece su sitio".

Además, resalta para zanjar el tema que "cada uno es libre de tomar sus propias decisiones. Edu ha optado por dar ese paso y tendrá sus motivos, le respetamos, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo no hay nada definido, la nueva directiva acaba de llegar y existen aspectos que son muy complicados de establecer a día de hoy".

–¿Cómo encara la planificación de la temporada con su doble rol dentro de la entidad?

–Aún no nos hemos puesto en marcha realmente, aunque sí que todo está esbozado. La directiva acaba de aterrizar y tenemos que darle forma a las líneas trazadas, tenemos que delimitar las funciones que vamos a desempeñar cada uno. Hay buena sintonía con ellos, confían plenamente en el trabajo que hicimos el pasado curso y nos valoran. Todo eso nos conduce a trabajar con más seguridad y tranquilidad.

–¿Qué le falta para comenzar a trabajar en el curso 21/22?

–El club está trabajando para saldar todas las deudas pendientes de la pasada temporada y una vez que ese tema esté solventado ya empezaremos a sentar las bases de la nueva plantilla. Los dirigentes se tienen que poner al día sobre la situación real del club y una vez que saquen sus conclusiones y sepan a qué atenerse también me comentarán qué podemos ofrecer a los jugadores que han cumplido contrato y nos interesan y a los que tendremos que contratar.

–(...)

–Las plantillas se montan sobre los presupuestos y, en este caso, al que nos marquen nos tendremos que ajustar. Eso ya lo sabe el club y también sabe que tendremos que marcamos objetivos más o menos exigentes en función de eso. No es lo mismo acudir al mercado con 100 que con 1.000. Lo que esperamos es que sea lo más rápido posible porque en el mercado hay buenas opciones que se nos pueden escapar. Hay clubes que ya se están moviendo desde hace bastantes semanas y nos llevan ventaja en ese sentido.

–¿Está preparado para atarse el cinturón?

–Es lo que toca por la situación a nivel global que nos encontramos con la pandemia, pero no sólo nosotros, la mayoría de los clubes. En ese sentido, hay que ser coherentes, sensatos y empáticos. Hay cantidades a las que la junta tiene que hacer frente, igual no lo esperaban y ahora les toca buscar recursos e ir tomándole el pulso al club.

–El reto que tiene por delante es complicado, casi toda la plantilla cumple contrato..

–Sólo tenemos a cuatro jugadores con contrato, Oca, Edet, Jacobo y también está Manu Baeza. Son muchas las gestiones que tenemos que hacer y a ver cómo logramos solventarlas. Hay futbolistas que nos interesan y que ahora mismo están disponibles, pero igual mañana ya no, así que no podemos hacer conjeturas. Insisto en lo que he comentado antes, cuando sepamos a qué atenernos empezaremos a actuar.

–En el fútbol, de todos modos, también está claro que con poco se puede hacer mucho y usted lo ha demostrado...

–Lo más importante es el grupo, la unión y la actitud. En todos los clubes en los que hemos estado intentamos aplicar la misma filosofía, contar con futbolistas competitivos, polivalentes y que asuman su rol tanto en el terreno de juego como en el vestuario. Jugadores de club, comprometidos, que sumen y que sean capaces de ser positivos en los malos momentos. El pasado curso ahí estuvo una de las claves de nuestro éxito, fuimos todos a una y todo lo que nos tocó sufrir, primero con la mala dinámica y luego con el Covid, nos unió.

–Ya se conocen los equipos que van a competir en la Segunda RFEF aunque aún no está establecidos los grupos, ¿qué le parece la categoría?

–Va a depender de los rivales, pero todo es una incógnita. Podemos enfrentarnos a equipos de Murcia, Extremadura o incluso de Canarias y todos son muy diferentes entre sí. Hay un poco de incertidumbre en ese sentido, pero lo que sí está claro es que hay equipos históricos y la categoría va a ser exigente y más competitiva que la temporada pasada. El nivel va a ser elevado.