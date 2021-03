José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, valoró de forma muy positiva el épico triunfo ante Los Barrios, la forma de lograrlo y destacó "el gran trabajo de todo el equipo, ha sido enorme el esfuerzo, no ha perdido la confianza nunca. Cada vez vamos creciendo más como equipo y somos mucho más fuertes".

–¿Cómo ha vivido el final del partido?

–Hemos sufrido mucho, pero lo importante era lograr el objetivo. Nos hubiese gustado marcar antes, pero eso tampoco que garantiza que no sufras, lo vimos el día del Conil. Nos pusimos por delante y el rival apretó al final. Sabíamos que nos mediamos a un rival que cuando se mide a uno de los equipos de cabeza juntaba mucho las líneas y así ha sido. Cada vez se echaba más atrás y nos ha complicado. Han terminado con los once jugadores dentro del área y era muy difícil. Era casi de actividad quirúrgica encontrar un hueco y un remate. Es un premio a la constancia, a la insistencia, al camino que llevamos recorrido. Es un premio que nos hace salir fortalecidos. Sabemos que si insistimos, la recompensa llega.

–(...)

–Es un poco el mensaje subliminal que queremos transmitir. Nos queda un camino largo, los de hoy son tres puntos más que son importantes porque ya pensamos en la siguiente fase. Esta victoria en casa nos permite valorar mucho más el punto de Lebrija. Nos vamos muy contentos, satisfechos con el trabajo del equipo, de su insistencia y de su constancia. La forma de ganar hace que nos marchemos todos orgullosos y con una energía bastante positiva, con ganas de jugar un partido de fútbol más pronto que tarde.

–¿Le ha gustado el juego de su equipo?

–Era muy complicado y las tomas de decisiones ante un rival tan encerrado no eran fáciles. Cuando metimos a Antonio Sánchez, la idea era conseguir centros al área y buscar la llegada de gente de segunda línea, como Bruno o Goma para que crecieran las posibilidades de remate. Y eso no es enfado, es frustración, estábamos acumulando pases por fuera y los delanteros estaban muy aislados. Al final, siempre también tienes ese puntito de nerviosismo y puede parecer que estaba enfadado, pero ni mucho menos. Si no hubiésemos ganado, igual hubiese felicitado a los jugadores. Lo han intentado hasta el final y el resultado no cambia mi valoración.

"No recuerdo cuando gané un partido en el último minuto por última vez"

–¿Qué se le pasó por la cabeza cuando Oca la mandó dentro?

–Hicimos una piña y se desató la alegría por el momento en sí. Durante toda la semana trabajamos mucho y el tema del lateral derecho nos mermaba mucho por lo que es Marcelo y no teníamos a Padilla. No teníamos una opción natural y, al final, Curro ha dado el centro desde la derecha. Todo se ha unido. He sentido orgullo por el trabajo del equipo. Beni y Curro, en posiciones que no son naturales para ellos, lo han hecho muy bien. Nos vamos con la sensación de que cada vez somos más equipo y que juntos cada vez somos más fuertes.

–¿Cómo ha visto a Curro Rivelott?

Es cuestión de confianza. Cuando se lesionó Padilla, pedimos otro lateral derecho, pero el club no se lo podía permitir y estamos cubriendo esas ausencias con gente de la cantera, de ahí la satisfacción de la que he hablado antes. Buscamos herramientas dentro y que den rendimiento nos refuerza.

–¿Qué nivel de euforia tiene en estos momentos el vestuario?

–Hay que disfrutar del momento por la forma en la que ha llegado el triunfo. Sinceramente, no recuerdo cuando gané un partido en el último minuto, se lo he comentado a ellos y también con el cuerpo técnico. Ya a partir del próximo entrenamiento podremos los pies en el suelo. Ha sido una sensación maravillosa, nos queda un partido de esta fase, seis más de la segunda y cuando acabe todo, ya veremos dónde estamos y si tenemos que seguir compitiendo o no.