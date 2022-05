"Queremos seguir soñando, esta situación hace un mes era totalmente inimaginable"

El Xerez DFC afronta este domingo (12:00) en El Maulí ante el Antequera el partido más ilusionate de la temporada. Tras su triunfo ante el Mensajero (2-1) la pasada jornada y la serie de resultados en cascada que le favorecieron, los azulinos tienen licencia para soñar con un puesto en el 'play-off' de ascenso a Primera RFEF. Pérez Herrera, entrenador azulino, subraya que el encuentro ante los malagueños no va a ser fácil porque "para ellos también es una final, se juegan estar a salvo y es un buen equipo", recuerda el partido de la primera vuelta, pero también resalta la ilusión del grupo, que se ha ganado el derecho a soñar tras una temporada complicada: "Esta situación hace un mes era totalmente inimaginable".

–¿Cómo se encuentra el grupo de cara a este decisivo compromiso?

–Después de lograr el objetivo principal y de conseguir esa ansiada tranquilidad, afrontamos el partido con mucha ilusión y muchas ganas de mantener la dinámica, de convertir las diez jornadas en once sin perder y si puede ser con una victoria mucho mejor porque aumentaría nuestras posibilidades de optar al 'play-off' de ascenso, algo totalmente inimaginable hace apenas un mes. Queremos hacer un buen partido para seguir soñando.

–¿Cómo espera el encuentro ante un rival que también se la juega?

–Para ellos el partido es una final como local, ya que es su última oportunidad de sumar tres puntos ante los suyos para eludir cualquier peligro. Se encuentran también en una dinámica positiva, en los últimos cinco partidos han logrado tres triunfos y dos empates y no va a ser fácil. Han respirado un poco y han escapado de la zona baja, pero aún no tienen su objetivo conseguido y de ahí la importancia que tiene para ellos el triunfo. Además, es uno de los mejores equipos que ha pasado por Chapín. En la primera vuelta nos pusieron en muchas dificultades y con un jugador menos durante muchos minutos. Viajamos con mucho respeto, sabemos que no va a ser un partido fácil.

"Lo que venga a partir de ahora es un premio, pero lo que importa es ganar y da igual la forma de conseguirlo"

–¿Qué mensaje ha transmitido al vestuario?

–Todo lo que venga a partir de ahora es un premio. Por lógica, tenemos que afrontar estos dos partidos con más tranquilidad, ya no debe haber miedo a que no nos salgan las cosas bien, debe haber menos nervios, menos imprecisiones y más acierto en las tomas de decisiones que en los últimos partidos. Esperamos que con el paso tan importante que dimos ante el Mensajero, ese estrés que nos provocaba ansiedad se haya ido. El equipo se está mostrando resolutivo y competitivo en las últimas jornadas y es la línea a seguir. De todos modos, también ahora lo importante es lograr los tres puntos y da igual que se consigan con mejor o peor juego. Hay que salir concentrados e intentar cometer el menor número de errores posibles.

–Diez jornadas sin perder es un gran aval de cara a esta cita...

–Tiene mucho mérito lo que han hecho los jugadores después de una recta final de la primera vuelta y un inicio de la segunda con tantas dudas y con tantas visicitudes. A lo largo de la temporada, lo normal es que te acuerdes de un partido en el que existieron problemas, una expulsión o un gol tonto al final..., pero nosotros hemos tenido bastantes. El equipo siguió remando y no se rindió pese a verse abajo en la clasificación. Tiene mucho mérito y se ha ganado el derecho a disfrutar y a soñar en estas dos semanas en las que nos jugamos estar en el 'play-off'.

–¿Qué papel va a desempeñar la afición en este encuentro tan importante?

–Los nuestros siempre han estado con nosotros, incluso cuando estábamos en un mal momento y sufriendo para salir de abajo, así que ahora que tenemos un reto más bonito e ilusionante nos acompañarán con más ganas aún. Querrán disfrutar del que puede ser el último desplazamiento de la temporada a priori. Tenemos que darles las gracias y reconocerles esa pasión que nos demuestran tanto en casa como fuera.