José Pérez Herrera, técnico del Xerez DFC, no quiere presión para sus jugadores en la cita frente al Salerm Puente Genil de este domingo en el Manuel Polinario (18:30) en su segunda oportunidad para lograr el ascenso. Confía en conseguirlo, pero pide respeto para el rival, "que también juega y nos lo a a poner complicado".

–¿Tiene la plantilla equilibradas las emociones cuando está otra vez a noventa minutos de lograr el ascenso?

–Es lo que hemos intentado desde que terminó el partido ante el San Roque. Tenemos una nueva oportunidad para lograr el ascenso y vamos a Puente Genil con la idea de certificarla. Pretendemos mantener la sólida línea que venimos mostrando desde hace meses y que nos ha conducido hasta aquí.

–¿Cómo se encuentra el equipo físicamente tras el gran esfuerzo ante San Roque?

–Es una realidad que estamos cansados. Han sido cuatro partidos de mucha exigencia, de mucha tensión, que han requerido de mucho esfuerzo en diez días, algo a lo que no estamos habituados y más cuando venimos de un brote de Covid. Eso va mermando a los jugadores y no llegamos plenos, no llegamos tan frescos como en otras ocasiones cuando la competición es de domingo a domingo. Tenemos que asimilarlo y tenemos que dar todo lo que tengamos dentro para intentar que nos llegue y nos permita conseguir una victoria.

–¿El ansiado ascenso será a la segunda?

–Teníamos una triple oportunidad y tiene su mérito. A la primera no pudo ser en casa y esperemos que sea a la segunda, pero si tampoco es así pues tendremos que afrontar la tercera con optimismo. No será la primera vez que alguno de nosotros o un equipo se tenga que jugar un ascenso en el último partido, es una posibilidad más que existe, pero vamos a intentar lograrlo en Puente Genil.

"Es un plus que parte de nuestra afición esté con nosotros, nos dará aliento y ese empujoncito que siempre viene bien fuera"

–¿Qué Salerm Puente Genil espera en su campo?

–Ya lo vimos en Chapín, es un equipo con las ideas muy claras, que vende caras las derrotas y que en su campo se muestra muy poderoso y con mucha personalidad. Espero un encuentro como todos los de esta segunda fase, competido e igualado, en el que puede ganar cualquiera.

–¿Qué es lo que más teme de este enfrentamiento?–Hay que respetar ante todo al rival, que también juega y querrá ganar. Debemos intentar ser nosotros mismos y no nos podemos salir de esa filosofía que hemos aplicado durante todo el año. Debemos ir todos a una y tener las ideas muy claras.

–Al final, la afición podrá acompañar al equipo...

–Estamos centrados en lo deportivo, pero cuando nos enteramos el viernes nos llevamos una alegría. Estamos también acostumbrados a jugar sin público fuera, pero va a ser un plus que parte de nuestra afición esté con nosotros. Seguro que nos da aliento y ese empujoncito que siempre viene bien en partidos como visitante y mucho más si se tiene en cuenta lo mucho que hay en juego en esta oportunidad.