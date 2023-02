Quesada: "Hay que ser valientes y olvidar lo que ha pasado, se acaba el tiempo"

Jano Quesada, guardameta del Xerez DFC, se ha convertido en uno de los pilares del cuadro azulino. El domingo ante el San Roque de Lepe (1-1) volvió a salvar los muebles y evitó que su equipo encajara algún gol más. Se muestra dolido por la situación, asegura que tienen que ser "valientes y olvidar lo que ha pasado" para sacar adelante con éxito las trece finales que restan y es de los que piensan que a nivel psicológico

El madrileño confiesa que les hubiese gustado brindar un triunfo a la afición, pero "no pudo ser. La situación es dura y las sensaciones, también. Nos volvió a pasar lo mismo en un partido que teníamos muy de cara. Marcamos en el segundo doce, todo pintaba muy bien, el equipo estaba valiente, realizamos una muy buena primera parte y tuvimos ocasiones para cerrar el encuentro. No las aprovechamos y también cometimos errores en la segunda, pero hay que seguir igual. Tenemos olvidarnos de todo lo que ha pasado anteriormente y que seguir siendo valientes. Nos quedaban catorce finales, ahora trece, y no hay tiempo para pensar en lo que ya ha pasado. Insisto en lo que he comentado antes, hay que ser valientes e ir a por todas, se acaba el tiempo. Da igual el resultado, hay que morder en cada duelo, en cada segundo de partido. Nos vamos fastidiados. El punto sabe a poco. Hay que analizar las cosas que se hicieron mal y seguir trabajando para afrontar el próximo partido".

El equipo generó oportunidades claras, un balón al poste y un penalti fallado, y eso "frustra, tuvimos ocasiones para hacer mínimo tres goles y hasta cuatro. Da un poco de pena, pero toca apoyar a Bello porque somos un equipo, una familia y no hay que dejar que ninguno se caiga de este barco. Necesitamos lo máximo de todos, debemos ser una piña para ir todos a una y ofrecer el máximo rendimiento de cada uno".

Con el empate, el Xerez DFC sigue en puestos de descenso y la situación parece más fruto de un tema psicológico que fútbol. "Probablemente eso nos está pasando factura y pesó todo lo que llevamos detrás. Por eso he comentado que tenemos que vivir el presente en cada acción, en cada duelo, en cada disputa y olvidarnos de lo que ha sucedido. Si las cosas nos hubiesen ido mejor, seguro que el partido hubiese terminado 3-0, pero, bueno, no ha sido así y tenemos que ser también más fuertes mentalmente, olvidarnos del pasado, vivir en el ahora e ir a por todas, es la única solución".

Se mostró satisfecho con su actuación personal, pero también es exigente consigo mismo, ya que "mi responsabilidad para ayudar el equipo es dejar la portería a cero y no pudo ser, me está costando mucho y también me siento dolido. La verdad, pase lo que pase, siempre encajamos un gol y es duro. Es un reto para la línea defensiva para mí no encajar".