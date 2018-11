'Chino' Quirós, el único jugador del Xerez CD con pasado en el XDFC

'Chino' Quirós lleva cinco temporadas en el Xerez CD y es el único integrante de la plantilla azulina que ha militado en los dos equipos. El lateral formó parte del plantel del XDFC en su primera campaña a las órdenes de Carlos Orúe y fue importante en el primer ascenso de la historia del por entonces flamante club. Ahora, en el Deportivo es de los pocos futbolistas que también disputó los dos primeros derbis. Israel es el otro xerecista que formaba parte de la plantilla azulina que consiguió el ascenso a División de Honor aquella temporada 16/17.

Quirós resalta que "un partido de este tipo siempre es especial, pero ya una vez que se disputaron los primeros hay que tomárselo con normalidad, aunque va a ser el primer enfrentamiento en categoría nacional y no es igual una cita de este tipo en División de Honor que en Tercera. Sinceramente, un derbi derbi para mí es el del Cádiz, este encuentro es ante otro equipo de tu ciudad y diferente pero no deja de ser uno más. Hay en juego tres puntos y ni seremos muy buenos si ganamos ni muy malos si perdemos".

El xerecista cree que el XDFC "tiene una gran plantilla, que está formada para luchar por el ascenso. Pasé una buena temporada en ese club y dejé amigos, aunque ya quedan pocos".

El partido se jugará en el campo de La Juventud en un césped que está en muy mal estado y considera que "eso no beneficia a nadie. Es muy complicado jugar en un campo así, tendremos que adaptarnos como lo venimos haciendo. Creo que el encuentro va a ser competido, cada uno utilizará sus mejores argumentos para intentar ganar. Ellos están en una buena posición en la tabla pero vamos a competir y a intentar dar una alegría a la afición, no descarto nada”.

Sobre el triunfo del pasado domingo en Lebrija, apunta: "Después de perder en La Juventud frente al Cabecense, necesitábamos los puntos para no complicarnos, hay mucha igualdad en la clasificación tanto por arriba como por abajo. Ganar en Lebrija siempre es bastante complicado porque son contundentes y no dan concesiones. Estuvimos serios atrás y acertamos con la definición. No había ganado nadie en ese campo y lo logramos".