Rafa Parejo: "El Xerez DFC está creciendo y muy cerca de lograr el triunfo"

Rafa Parejo, centrocampista del Xerez DFC, valora de forma positiva la evolución del equipo y la buena imagen mostrada ante el Betis Deportivo en Chapín, lamenta el empate a uno final, lo considera insuficiente, resalta que "estamos creciendo y muy cerca del triunfo, nos falta una pizca de acierto" y reiteró que el vestuario "está totalmente con el cuerpo técnico". El joven azulino agradeció "el cariño de la afición, igual que en Lepe" y espera su presencia en Sanlúcar para "darle una alegría, que ya la merecemos todos".

El xerecista ha explicado que "las sensaciones fueron buenas a pesar del empate, el equipo está creciendo, está haciendo muchas cosas bien que nos están acercando a la victoria, pero al final el fútbol es acierto y no estamos teniendo quizás esa pizca de suerte que nos permita lograr el triunfo. Estamos en el camino y ante el Betis, con esa pizca de acierto, podíamos habernos llevado los tres puntos perfectamente. Hicimos méritos de sobra, ya sólo queda pensar en el siguiente partido.

El vestuario, tras sumar sólo un punto después de mostrar una buena imagen, se encuentra "satisfecho a medias. El punto nos supo a poco, tuvimos ocasiones clarísimas, pero nos está costando hacer gol. Insisto en lo que he comentado antes, el equipo está creciendo, hace muchas cosas bien y eso es lo que nos vas a acercar al triunfo".

El partido de hace dos jornadas en Lepe supuso un punto de inflexión y el medio azilino así lo reconoce. "Hemos competido con todos los equipos, en todos los partidos dejamos más o menos buenas sensaciones y vamos mejorando con el paso de las jornadas. Los dos últimos partidos se nos pusieron cuesta arriba y supimos rehacernos tanto en Lepe como con el Betis. Es cuestión de acierto, de ponernnos por delante, de que entre la pelota. Hay que seguir haciendo bien las cosas que hacemos bien y mejorar las que hacemos mal para acercarnos el triunfo".

"Los resultados no se están dando, pero la unión del vestuario y el cuerpo técnico es grande, saldremos de ahí seguro"

Parejo admite que no lo están pasando bien y que han vivido "unas semanas muy complicadas, en las que los resultados no se están dando, pero la unión del vestuario y del cuerpo técnico es grande. Hasta ahora, no nos hemos puesto por delante en el marcador todavía y los resultados no son los que queremos, a ver si ante el Sanluqueño logramos ya una victoria".

El Xerez DFC, pese a su mejoría, aún está en la parte baja de la tabla con unos registros muy probres, lo asume y aboga por revertir la situación. "Estamos satisfechos con el trabajo, pero evidentemente no con los resultados, que son los que mandan. Hay que analizarlo todo, no debemos quedarnos sólo con el resultado de un encuentro, nos estamos acercando mucho a lo que queremos ser. Vamos a salir de ahí, seguro".

Pérez Herrera agradeció en rueda de prensa el esfuerzo de sus jugadores y su respaldo y en el vestuario lo tienen claro: "Estamos totalmente con él, muy unidos, a muerte con sus ideas, seguirlas es lo que nos va a llegar a lograr los objetivos y salir de esta situación".

Pese a las tablas, la afición despidió a los jugadores con aplausos y les llena de satisfacción, ya que "su apoyo es importante. Tanto en Lepe como en Chapín, la afición ha estado al cien por cien con nosotros. Haciendo las cosas bien como las hemos hecho, se siente orgullosa de nosotros. El acierto queremos que se produzca, pero no se puede exigir, llega o no. Lo que sí se nos puede pedir es dejarlo todo en el campo y por eso está orgullosa de nosotros y estamos encantados, a ver si le damos la próxima semana una alegría, que ya la merecemos todos. En Lepe ya nos sentimos como en casa, muy arropados, y nos gusta sentir el cariño de la gente a pesar de jugar fuera, seguro que en Sanlúcar están con nosotros también al cien por cien".