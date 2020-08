Rafael Coca: "Al Xerez DFC no va a venir nadie a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas"

Rafael Coca, presidente del Xerez DFC, quiso subrayar en la presentación de la campaña de socios que "el Xerez DFC es el Xerez de sus socios, aquí no va a venir nadie a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, seremos los propios socios los que decidiremos y administraremos el club", mensaje a navegantes que redundó con el agradecimiento a la afición por "su colaboración en la campaña del Bono de Ayuda al club, nos sorprendió la buena acogida que tuvo entre los socios, que no fue más que una demostración de que los socios son los dueños de este club. El Xerez Deportivo FC es de sus socios y los socios apostaron y vieron la posibilidad de ayudar, comprendieron la necesidad de poder ayudarse a sí mismos porque ellos son los dueños del club".

También recordó y agradeció el presidente azulino la labor del Kolectivo Sur y su "organización modélica" durante la preparación del 'play-off' y en la colorida despedida del equipo antes de salir rumbo a Marbella, y tuvo también un emotivo recuerdo para Juan Bellido, que el pasado año fue el encargado de presentar la campaña de socios junto al presidente: "No quiero dejar pasar este momento porque me acuerdo mucho del año pasado, cuando presentamos la campaña 2019-20, me acuerdo de nuestro amigo y directivo Juan Bellido, que hicimos la presentación de la campaña y ojalá pudiera estar aquí con nosotros, pero Juan allí donde esté seguro que nos echará una miradita y nos ayudará en el camino que nos toca recorrer".

Posteriormente, el presidente tocó la fibra sensible de los socios recordando que el Xerez DFC "nació en el 2013, y nació de la inquietud que tenían los socios que se hicieron después de emprender el camino, un nuevo camino, gestionando y administrando un club que lo hicieron propio, de ellos. Esos mismos socios, que paseamos la bandera y el escudo de nuestro equipo por los distintos campos desde la octava categoría hasta llegar donde hemos llegado, que todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero es de agradecer a esos socios el camino recorrido".

Añadía Coca que "recientemente el equipo disputó el partido más importante en los últimos años en la ciudad de Jerez como fue la disputa del 'play-off' de ascenso a Segunda B y la verdad es que hemos paseado con orgullo el nombre del Xerez Deportivo FC".

Y abogó el presidente por mantener el espíritu del 'play-off' de ascenso: "Durante la preparación del 'play-off' hay que agradecer tanto la postura que tomó el Kolectivo Sur y el propio club de impulsar numerosas campañas, de adornar los balcones con banderas y el escudo de nuestro club, y queremos que esa iniciativa perdure en el tiempo, que no sea flor de un día, de un partido, que perdure porque ese sentimiento que podemos tener hacia nuestro equipo es el que nos va a ayudar a caminar más y quizá además teniendo la posibilidad de crecer en socios, crecer en dueños y poder tener esa posibilidad de seguir el camino lo más fructífero posible".

En la presentación de la campaña de socios, Sebastián Alonso de Medina, vicepresidente segundo del club azulino, pasó a detallar los detalles de los dos carteles presentados para esta campaña, reiterando que "queremos, deseamos y necesitamos seguir contando con la participación activa de nuestros socios, sin los que este proyecto carecería de sentido".

Alonso de Medina explicó el mensaje de los carteles, en los que aparecen los rostros de dos jóvenes artistas jerezanos: Carolina García y Mauricio Morales, "claros exponentes de lo que es el xerecismo y la jerezanía que queremos exportar más allá de las fronteras de nuestra localidad. Somos defensores de nuestra tierra, de nuestra identidad, de nuestras raíces, de lo que es nuestro y seguro que con el apoyo, el trabajo y la ilusión de todos lograremos grandes metas".

De igual forma que el Xerez Deportivo FC, Carolina y Mauricio comenzaron su carrera "desde abajo, superando dificultades y levantándose ante las adversidades. Parecen vidas paralelas a la de nuestro club. También hemos querido dar visibilidad a la figura de la mujer. Cada vez es más justa y necesaria su presencia en este mundo del fútbol, porque llena nuestras gradas, visten nuestra camiseta, se desplazan con nuestro equipo, portan nuestra bandera y transmiten todos estos valores del xerecismo, un apoyo constante en la construcción y en el día a día, en la marcha de nuestro club", añadía el vicepresidente xerecista.

Sebastián Alonso de Medina explicó que en la foto del cartel "ambos aparecen cruzando el túnel de Chapín, simulando el paso y el deseo de cruzar y la aspiración de esta temporada de poder alcanzar esa luz que se ve reflejada en el fondo con el ascenso a Segunda B que todos deseamos".