Ramón Verdú, de director deportivo del Xerez CD a segundo entrenador del Xerez DFC

Ramón Verdú ha pasado en poco más de un año de ser director deportivo del Xerez CD a ejercer las funciones de segundo entrenador en el Xerez DFC, su primera incursión en un banquillo en categoría sénior tras haber compaginado su faceta de futbolista con la de entrenador en categorías formativas.

El jerezano se retiró de la práctica activa al término de la temporada 20/21 con aquel fracaso del Xerez CD en el intento de ascender a Segunda RFEF tras sufrir dos mazazos casi consecutivos en Puente Genil y en el Pedro Garrido contra el Ceuta. Días después, era designado como director deportivo azulino, cargo que ostentó hasta enero de 2022.

Tras un tiempo relacionado con la representación de futbolistas, Verdú quedó libre hace un par de meses hasta que hace unos días se le abría la oportunidad de ser el segundo técnico del Xerez DFC. Romerito lo llamó y "acepté enseguida porque además hemos visto mucho fútbol juntos y vemos el fútbol muy parecido".

Verdú aterriza en el XDFC "para intentar ayudar a sacar esto adelante" y se encargará de ser un poco el enlace con la plantilla además de que intentará "aportarle" a Romerito "otro punto de vista de lo que él pueda ver para poder crecer juntos, contando con la ayuda de Fran, Jose y Álex. A sacar el rendimiento que creo se le puede sacar a esta plantilla".

El del Xerez DFC será su primer banquillo sénior, donde espera "disfrutar, vengo con muchas ganas e ilusión. Me gusta mucho la formación, me he preparado bastante durante mucho tiempo para cualquier tipo de situación que pudiera surgir y de hecho tuve alguna otra cosa para ir de segundo entrenador. Me ha llegado ahora con Rome y muy contento".