Ricky Castro, la agradable sorpresa en el Xerez DFC

Una de las sorpresas agradables es este primer tramo de Liga en el Xerez Deportivo FC es la presencia en el once inicial de Ricky Castro, uno de los jugadores del filial que esta temporada ha dado el salto al primer equipo junto a Rifat y Hugo Carrillo y, de momento, el único que se ha afianzado en las alineaciones de José Pérez Herrera.

En efecto, el técnico está apostando por el chipionero. Le dio minutos en las dos primeras jornadas y, para sorpresa de muchos, ha sido titular en los dos últimos encuentros contra el Yeclano y el San Roque de Lepe. En total, lleva 224 minutos disputados aunque lo más sorprendente es la posición en la que ha jugado los dos últimos partidos.

Ricky ocupó el lateral derecho algunos minutos del primer partido contra el Mancha Real, aunque terminó jugado en el centro del campo como enganche. Ante el UCAM Murcia se situó en el lateral izquierdo, posición en la que ha sido titular en los dos últimos encuentros.

"Estoy sintiéndome cómodo en el lateral, el míster me da libertad para atacar"

El futbolista señala que "estoy sintiéndome cómodo" en esa demarcación. "No es nueva para mí, ya había jugado ahí otras veces. El míster me probó durante la pretemporada y me he adaptado bien jugando a pierna cambiada. Además, me da libertad para subir la banda, aunque después hay que bajar", señala el futbolista azulino, contento por tener minutos en este tramo de competición. "Me decanté el año pasado por el Xerez B porque sabía que el míster apuesta por los jugadores de la cantera. Me está dando confianza, aunque tengo que seguir mejorando", apunta.

El equipo azulino arrancó un punto del Ciudad de Lepe en un partido "que merecimos ganar, nos está faltando un poco de confianza en nosotros mismos y también suerte arriba, porque creamos muchas ocasiones. Sabemos que hemos empezado mal, pero tenemos equipo para estar más arriba, lo demostramos en Murcia en la primera parte y en Lepe".

Del Betis Deportivo dice que es un rival "muy fuerte, han empezado muy bien, pero nosotros estamos trabajando para sumar la primera victoria. Hay que estar concentrados, empezar bien los primeros minutos y generar ocasiones" y a la afición le pide que "confíe en nosotros y nos anime como ellos saben".