Robin Lafarge, debut con titularidad en el Xerez DFC ante el Algeciras

Robin Lafarge, central del Xerez DFC, se estrenó como titular frente al Algeciras CF (0-0). El francés firmó por el cuadro azulino a mitad del pasado mes de enero pero llegaba después de bastante tiempo sin jugar y necesitaba tiempo para coger la forma y adaptarse a sus compañeros.

García Tébar apostó por él el domingo en un encuentro, en el que disputó los noventa minutos. "Estaba esperando este día desde que llegué aquí y debutar es el premio a mi trabajo. No está mal porque no encajamos goles pero estaría más feliz si hubiésemos ganado, tenemos que hacer bueno el punto ganando en Córdoba".

Se estrenó en una cita importante, ante un Algeciras que lucha también por el ascenso y lo considera "un signo de confianza por parte de todo el cuerpo técnico y se lo agradezco a todo el mundo. Mi objetivo en el campo era devolverle la confianza. Ha sido un placer estrenarme en este estadio, con la afición y el ambiente que hay. Fue un día para recordar".

Comenzó el partido en el centro del campo como pivote defensivo y lo terminó de central. Admite que "llegué con mucho trabajo por delante y, poco a poco, me he ido esforzando para ponerme en forma, estar bien y rendir lo mejor posible cuando el míster confiara en mí. Cada minuto que pasaba el campo me parecía más grande pero tuve buenas sensaciones. Estoy intentando darlo todo para jugar, quiero jugar siempre pero el míster es el que manda".

El empate dejó en el francés un mal sabor de boca, ya que "empujamos hasta el final intentado hacer gol pero hay días en los que el balón no quiere entrar. Lo intentamos todo pero no hubo forma. De todos modos, felicito a todo el equipo porque hicimos un trabajo increíble. Hubo algunas acciones polémicas pero no podemos culpar al árbitro del empate, no entró la pelota".

Bajo su punto de vista, el Algeciras "se mostró como un buen equipo, con jugadores potentes físicamente pero nosotros estuvimos sólidos. El partido fue igualado".

El calendario que le resta ahora al Xerez DFC es complicado. Para Robin, no es excusa: "Para estar entre los cuatro primeros hay que ganar estos partidos y hay que afrontarlos con garantías. Lo que nos queda es ganar, olvidarnos ya del Algeciras y pensar en el Córdoba".