Romerito, entrenador del Rota: "El Xerez DFC es claro favorito"

El Xerez DFC visita el domingo el Navarro Flores (12:00) para rendir visita al Rota de Romerito, exjugador del cuadro azulino y técnico de la cantera xerecista durante varias temporadas. De la mano del entrenador sevillano, el cuadro verderón dio el salto a Tercera División el pasado curso y esta campaña espera convertirse en un equipo "incómodo, que ofrezca siempre lo máximo en sobre el terreno de juego" y terminar el curso "en la zona media de la clasificación y sin pasar demasiados apuros".

Los verderones arrancaron la Liga con una abultada derrota en el Guadalquivir ante el Coria. El preparador de los roteños espera que "nos sirva de toque de atención. El tanteador fue demasiado abultado, tuvimos nuestras opciones y no estuvimos mal pero cometimos errores infantiles en defensa. Llevamos toda la semana trabajando para no volver a tropezar en la misma piedra. Si es así, sufriremos con el XDFC".

Romerito vio el pasado domingo el encuentro de los azulinos ante el Antoniano en La Juventud y "se confirmó mi teoría. Es uno de los mejores equipos del grupo y firme candidato a ser campeón”.

Además, recuerda: "La primera parte fue disputada y la desequilibra Bello con el penalti, cargaron muchísimo el juego por la banda izquierda con él y con Fran Ávila, que es muy buen jugador. El Antoniano tuvo un par de acciones pero a partir de ahí bajó muchísimo. Es un equipo muy joven y acusó el golpe. La verdad es que el segundo tiempo, a partir del segundo gol, fue un monólogo del XDFC. Fueron muy efectivos y eso es muy importante".

Sobre el choque del domingo en el Navarro Flores, lo tiene claro. "Ellos son favoritos, están obligados a salir a ganar todos los partidos y nosotros no tenemos nada que perder, aunque saldremos a por el partido, queremos los tres puntos. Espero un partido disputado, llegarán ilusionados con el 5-0 y arropados por su afición, que es impresionante, todos sabemos cómo anima y cómo empuja, y no será nada fácil. Expondremos nuestras armas y luego imagino que la calidad individual de los futbolistas será la que decida pero por trabajo y ganas no va a quedar".

Tampoco duda el exxerecista al considerar al cuadro azulino "favorito para ascender en un grupo muy competitivo por presupuesto, afición y ciudad. Esta temporada creo que también van a dar guerra Ceuta y Betis Deportivo, como siempre, y Ciudad de Lucena y Salerm Puente Genil”.