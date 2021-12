Rompedora y agresiva campaña de abonados del Xerez DFC para la segunda vuelta

El Xerez Deportivo FC ha presentado la campaña de abonos para la segunda vuelta, con la que espera alcanzar la cifra de cuatro mil socios. Con el lema 'Vamos a darle la vuelta', la campaña la han presentado los directivos Jesús Viloita y Matías Aguilar en la sala de prensa de Chapín, a la que también ha asistido el presidente Ignacio de la Calle.

El club quiere enganchar al máximo número de aficionados posibles en una campaña en la que históricamente la media de abonos ronda los 150 o 160 carnés. Por este motivo, se ha lanzado una ambiciosa idea en la que el club implica directamente al socio de la entidad.

En efecto, cada socio adulto podrá hacer los nuevos abonados que desee por un precio único de 45 euros independientemente de la grada que se elija, "por lo que no hay excusa" para alcanzar la cifra de 4.000 socios, "que es el objetivo que nos hemos propuesto. Es una promoción muy rompedora y agresiva y será el socio el que decida si quiere regalar el carné o no. Es decir, el no socio va a tener unos precios, pero el socio podrá regalar los carnés que quiera en cualquier grada por 45 euros", señalaba Matías Aguilar.

En esta promoción entran los nueve partidos de la segunda vuelta más el último de la primera contra el Antequera, por lo que el carné sale a 4,5 euros por partido. Tan sólo quedan excluidos de esta promoción los partidos que sean medio día del club o de play-off en caso de clasificación.

Precios para socios nuevos

Además, la directiva ha establecido los precios para los que aún no son socios de la entidad. En este caso, se ha establecido un precio por grada y por edades, quedando de la siguiente forma