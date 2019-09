El CD Rota defiende su comportamiento y critica al Xerez DFC

Coca: "Nunca viví algo así en un palco, los gritos de nuestra afición iban contra el árbitro"

Rafael Coca, presidente del Xerez DFC, por alusiones, ha querido salir al paso de la declaraciones realizadas por los dirigentes roteños y deja claro que "en ningún momento en el comunicado se habla de la directiva del Rota, no entiendo cómo se ha tergiversado el contenido de nuestro comunicado, que es claro. Estamos indignados y esto no lo podemos consentir. Espero que nos llamen para pedirnos disculpas". Igualmente, explica que "los insultos y los fuera fuera de nuestra afición iban para el árbitro" y "no es cierto que el presidente del Rota o algún directivo hablase con nosotros en el palco. Un directivo habló conmigo al principio del partido cuando estaba tomando café para decirme que teníamos sitio en el palco pero cuando acudimos a sentarnos sólo quedan tres asientos libres y la primera fila. Nadie nos dijo dónde nos teníamos que sentar y no mantuvimos ninguna conversación más". Desvela también que "aquello parecía una feria con los goles del Rota, todos saltando y celebrándolos y nosotros en Chapín eso no lo hacemos nunca por respeto a los rivales. Algunas de las personas que estaban en el palco no pararon de lanzar improperios a los nuestros y menos mal que no contestaron porque se podía haber producido un altercado grave". Por último, recuerda que "el problema con las cámaras de televisión no tiene nada que ver aquí. Pedimos permiso, nos comentaron que si las imágenes eran para los técnicos podíamos grabar pero desde el club no nos dejaron. Como tampoco nos dejaron el campo el año pasado cuando nos tuvimos que ir a jugar a Bornos por problemas con el césped y no pasa nada. Nos pidieron un amistoso en abril y le comentamos que hasta que no supiéramos en qué categoría íbamos a jugar y qué entrenador íbamos a tener, no le podíamos contestar. Luego, hablamos otra vez y les explicamos que el entrenador no quería enfrentarse a rivales de su categoría. Lo de Arcos y Conil es por convenio. La Roteña también nos pidió jugar y no pudimos acudir por las fechas".