Seguir en la zona noble, objetivo del Xerez DFC ante un Ceuta al que tiene tomada la medida

El Xerez DFC busca este domingo su tercera victoria consecutiva y la quinta jornada sin perder en el duelo que le mide a partir de las doce del mediodía al Ceuta, un rival al que le tiene tomada la medida. Después de los dos triunfos seguidos ante el filial de la UD Las Palmas (2-1) y el Panadería Pulido (0-1), los de José Pérez Herrera se han encaramado a la quinta posición, situándose en zona de ‘play-off’ de ascenso a Primera RFEF y, lo que es más importante, mostrando buenas sensaciones. Las dos derrotas en el inicio de Liga ya están olvidadas, aunque el técnico jerezano expresa su cautela cada vez que tiene oportunidad consciente de que un tropiezo puede darse en cualquier momento.

Tratarán de evitarlo los xerecistas ante un Ceuta con el que nunca han perdido. Los antecedentes indican que el cuadro caballa es una de las víctimas preferidas del XDFC. En total se han enfrentado en cinco ocasiones, dos de ellas en Chapín en partidos que acabaron en goleadas (4-2 en la 18/19 y 3-0 el curso pasado).

El equipo azulino regresó al trabajo el pasado miércoles -aunque el lunes los jugadores hicieron trabajo específico en sus domicilios- con la duda de Máyor, que se ha ido despejando durante la semana. El ariete se perdió el partido en la Vega de San Mateo por un edema del que está recuperado. El viernes ya hizo todo el trabajo con el grupo y hoy también completaba la sesión sin contratiempos. El propio Pérez Herrera confirmaba la mejoría del delantero de Aspe: "“La idea es que no tenga problemas. No pudo estar en Las Palmas, ha vuelto paulatinamente y va evolucionando positivamente. Si no tiene ningún problema, estará disponible".

Sin embargo, para el choque de esta matinal de domingo son dudas tanto Oca como Manu Castillo. El central arrastra unas molestias físicas, aunque el técnico confía en que sea de la partida. Más difícil lo tiene Castillo. Pérez Herrera, no obstante, ha citado a toda la plantilla y será este mismo domingo cuando decida los 18 jugadores que se visten.

Otro que tiene (o tenía) opciones de entrar en la primera lista es Álex Rueda, recuperado ya de su lesión de rodilla. El técnico, no obstante, señalaba en la rueda de prensa que quizá sea prematura su vuelta: "Se ha llevado más de un mes fuera, es verdad que esta semana ha entrenado con el grupo y a un buen nivel, lo que nos ha sorprendido, pero necesita un proceso de adaptación y tenemos que valorar si lo alargamos un poquito más para que vaya asentando esas sensaciones en cuanto a la rodilla. Creemos que una semanita más de preparación le vendrá bien".

Alineaciones probables

Xerez DFC: Camacho, Curro Rivelott, Oca, Alberto Durán, Ocaña, Raúl Palma, Antonio Jesús, Bello, Jacobo, Javilillo y Máyor.

Ceuta: Leandro Montagud, Alain, Capa, Carrasco, David Alfonso, Samu Casais, David Castro, Ismael César, Reina, Luis Alcalde y Raíllo.

Árbitro: Héctor Bouzas Laconti, del comité de Las Palmas.

Estadio: Chapín (12:00).