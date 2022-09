Sergio Martínez: "Hay que ser autocríticos, el nivel que ofrecemos no nos da para ganar"

Sergio Martínez, defensa del Xerez DFC, se mostró autocrítico tras el empate a cero frente al Yeclano en Chapín y el mal inicio de liga. El central catalán asume que no están mostrando el nivel adecuado para sacar los partidos adelante, destaca que les está afectando demasiado la presión, encaja las críticas de la afición, auque le pide calma, "estamos en la jornada tres" y es optimista: "Hay buen equipo, nos está faltando un puntito de suerte".

Sergio subraya que "estamos viviendo momentos complicados porque el equipo está tocado, hemos sumado sólo un punto de nueve y somos conscientes de ello. De todos modos, también estamos haciendo cosas bien, nos está faltando ese puntito de suerte a la hora de anotar algunas de las oportunidades que generamos y eso nos está afectando un poquito a nivel psicológico. Aún así, hay que ser autocríticos, el nivel que estamos ofreciendo no nos da para ganar partidos. Hay que trabajar para mejorar".

La afición terminó muy enfadada con la actuación del equipo y lo despidió con una gran bronca y con gritos de Pérez Herrera dimisión. El azulino lanza un mensaje de optimismo y considera que "estamos en la jornada tres y es repetable su enfado, pero le pediría que estuviera con nosotros. Somos autocríticos, estamos jodidos y nos duele, somos los primeros que hemos venido aquí para hacer un año bonito, estamos trabajando para ello. Hay muchas cosas que mejorar, pero, insisto, también nos está faltando ese puntito de suerte. Ante el UCAM tuvimos ocasiones claras para ponernos por delante, igual que frente al Yeclano. Queda mucho aún por delante y el equipo está trabajando para mejorar".

"Tenemos que mirarnos el ombligo, mirarnos a la cara y dar un pasito adelante"

El Xerez DFC llegaba presionado a la cita frente al cuadro murciano tras dos derrotas seguidas y eso "nos pudo pasar factura. Mentalmente, el equipo tiene que dar un pasito adelante. El partido lo empezamos bien, nos sentíamos cómodos, pero apareció la ansiedad de meter ese primer gol para ganar y eso nos está afectando. No nos debería afectar tanto, esa es la verdad, y ya sólo pensamos en el partido de Lepe, si es que no queda otra. Esto es fútbol, el sábado tenemos otra oportunidad y vamos a intentar sacar los tres puntos allí".

El San Roque encarará el partido con la moral reforzada tras su triufno ante el Sevilla Atlético y el reto es complicado: "No hay otra, toca seguir trabajando como lo venimos haciendo en el día a día y mejorar. Ya he comentado que el nivel que estamos mostrando cada uno de nosotros no nos da para ganar y hay que mirarse un poquito el ombligo, corregir errores, mirarnos a la cara y ver que hay que dar un pasito adelante. Creo que tenemos una buena plantilla, hay muy buen equipo, y en cuanto ganemos el primer partido todo se verá de forma dferente e iremos para arriba".