Sergio Martínez, defensa del Xerez DFC: "Estamos listos para competir"

La cuenta atrás para el inicio de Liga ha comenzado. El Xerez DFC abrirá su segundo curso en Segunda RFEF el próximo domingo 4 en Chapín ante el Atlético Mancha Real tras un mes y medio de pretemporada, en la que ha ido de menos a más. Los azulinos disputaron su último partido de preparación el viernes ante el Jerez Industrial en el Pedro Garrido y se impusieron por 0-2.

El catalán Sergio Martínez es uno de los azulinos que ha brillado en este periodo de preparación, asegura que las sensaciones son positivas y que el equipo está listo para plantar cara la próxima semana al cuadro jiennense en su estreno liguero.

El defensa azulino resalta que "las sensaciones son positivas y en los dos últimos partidos ya se pudo ver un poquito lo que llevamos trabajando durante toda la pretemporada. Mostramos los valores que queremos tener como equipo, trabajamos mucho trabajo sin balón, apretamos arriba, somos agresivos y cuando recuperamos la pelota tenemos las ideas claras, sabemos cuando hay que darle pausa al juego y cuando hay que atacar directo. Se vio el resumen de todo lo trabajado en la pretemporada por eso, el balance es positivo".

El Xerez DFC ha disputado ocho encuentros, el primero de ellos un triuangualar ante Granada y el Real Madrid Castilla, y, bajo su punto de vista, "el equipo se encuentra bien físicamente. Durante varias semanas jugamos dos partidos seguidos, pero es algo que estaba estudiado por parte del cuerpo técnico. Estaba hablado los minutos que íbamos a tener cada uno a lo largo de la pretemporada. La idea era esa, es normal que haya ese puntito de carga en estas fechas, es gasolina para la temporada".

La plantilla azulina tiene dos días libres y regresa al trabajo este lunes ya centrada en la Liga. "Tenemos ganas, llega la competición, que es para lo que trabajas toda la pretemporada. La gente está con mucha ilusión y ganas. Competir es lo que nos gusta, estamos listos".

Y si al equipo lo ve listo para competir, a nivel personal "mis sensaciones también son positivas, creo que me he adaptado bastante bien a mi posición y a lo que quiere el míster. Físicamente me encuentro en un buen momento y espero que sólo sea el punto de partida".