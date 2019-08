Suspendido el Arcos-XDFC por no tener permiso de la Federación Andaluza

El Arcos-Xerez DFC fijado para mañana por la noche (21:00) en el Antonio Barbadillo ha quedado suspendido. El encuentro, con el XLVII Trofeo Ciudad de Arcos en juego, no se disputará porque el club serrano no ha solicitado el permiso correspondiente a la Federación Andaluza y la entidad azulina no se arriesga a jugar en esas condiciones.

El Xerez DFC ha anunciado la decisión a través de un comunicado en el que explica que "desde el Xerez Deportivo FC comunicamos la no participación en el partido previsto para el sábado 3 de agosto de 2019 frente al Arcos CF. Esta decisión se debe a la ausencia de autorización por parte de la RFAF para el mismo".

Además, resalta: "En virtud del Artículo 243 del Reglamento de la RFEF se indica textualmente que se precisará, con carácter general, la previa y expresa autorización de la Española, para que los clubes, futbolistas, árbitros o entrenadores que participen o actúen en competiciones que aquélla organice, tanto directamente como en coordinación con la Liga Nacional de Fútbol Profesional, puedan hacerlo en otros partidos o campeonatos distintos de aquéllas, incluso de carácter no oficial".

El Xerez DFC apunta también en su nota de prensa que "en el caso de partidos no autorizados por la RFAF los clubes participantes pueden ser multados y la mutualidad de futbolista no se hace cargo de posibles lesiones o incidentes".

Por último, el club xerecista lamenta "dicha situación a escasas horas del partido y el perjuicio para los aficionados de ambos equipos".