Andrés García Tébar, técnico del Xerez DFC, terminó satisfecho a medias con el resultado del derbi ante el Xerez DFC. Su equipo sumó 28 jornadas sin perder y diez con la portería a cero pero no pasó del empate ante el Xerez CD.

-¿Qué valoración hace del partido?

-Ha sido igualado. No arrancamos bien, no entramos bien al partido, aunque en los últimos quince o veinte minutos tuvimos un mejor tono. Al final del primer tiempo, las sensaciones eran positivas para nosotros. En la segunda mitad, tuvimos más control, más el balón y tuvimos un par de situaciones que pudieron entrar. No hubo clarividad y esto es fútbol y cuando empatas, igual podías haber ganado que perdido.

-Fue un partido en el Xerez DFC generó menos ocasiones de las habituales, ¿por qué?

-Me gustaría saberlo. No quiero creer que la situación en la que estamos juegue en contra. Es cierto que es así, creo que en esta oportunidad han habido más acciones individuales que colectivas, cuando normalmente es al revés.

-¿Esperaba un encuentro así?

-Nunca sabes en un momento determinado lo que puede acontecer, lo que creo es que ellos han mejorado desde la llegada del nuevo entrenador, intentan tener más el balón. La intención de los dos equipos creo que era tener el dominio del juego pero poco más. De todos modos, fue un partido con muchas faltas y con tantas interrupciones era complicado que el encuentro tuviese ritmo, continuidad y con ello no estoy disculpando que lo podíamos haber hecho mejor.

-¿Le sorprendió cómo salió el Xerez CD?

-Lo he comentado antes. Salieron de inicio mejor que nosotros y está claro que durante quince o veinte minutos fueron mejores pero luego reaccionamos. En el tramo final de la primera parte y durante la segunda ya jugamos más en su campo y tuvimos más el balón. Tuvimos situaciones para haber hecho gol, una de Álex, otra de Casares y un cabezazo de Juan Gómez que sacan casi de debajo de los palos. Esto es un juego que se resuelve por resultados, no nos gusta empatar y menos en casa pero sumar no es malo, con el punto seguimos en zona de ascenso. Vamos a ser positivos, llevamos diez jornadas con portería a cero y el punto no es malo, cualquier equipo te puede ganar.