Josu Uribe, entrenador del Xerez Deportivo FC, espera que su equipo reaccione después de dos derrotas y consiga la victoria ante el Ciudad de Lucena el domingo en Chapín.

-¿Han generado dudas las dos derrotas seguidas?

-Siempre digo a los futbolistas que en el fútbol no hay suerte y tampoco es suerte que cojas un décimo de lotería en Málaga y te toque: si no lo coges, no te va a tocar. Tienes que ir coger un décimo y que te toque, hay gente que va a Málaga y no lo coge. Creo que la primera de las dos derrotas, de cien veces que juegues ese partido pierdes ese. Y el otro día en Sevilla era un partido de empate, un partido que en ataque no estuvimos lúcidos, nos costó, pero defensivamente el equipo no mereció la derrota. Pero la tuvo. Sobre todo, lo que uno quiere del equipo, lo que yo quiero y lo que busco, no lo veo, y quiero hacerlo de otra manera, quiero darle un giro, una sensación diferente. Las últimas 12 o 13 jornadas son las que van a marcar la historia, ahora estamos bien posicionados. Mejor perder ahora, mejor ver ahora dónde podemos mejorar y dónde están los problemas para a partir de ahí crecer. Creo que cuando hay que estar estar fuerte es a partir de marzo, ese marzo, abril y mayo, esas 10 o 12 últimas jornadas, que son muchos puntos y que es donde realmente hay que estar a muerte y sacar el mayor número de puntos. Evidentemente a nadie le gusta perder. No vamos a ganar siempre, veníamos en una dinámica de ganar siempre, de ganar en un campo donde yo creo que no va a ganar nadie como es Ceuta y al final es fútbol, pierdes donde menos lo esperas: aquí. Hay que seguir, hay que analizar porque repito que igual te digo que las dos derrotas no son justas, también digo que el equipo no se parece a lo que yo quiero y no estoy contento con lo que veo.

-¿Tiene claro el camino seguir?

-Yo lo tengo clarísimo. Cuando no ganas la gente tiene dudas, eso es lógico. Yo creo que tenemos una plantilla lo suficientemente competitiva para pelear esas cuatro plazas y eso es lo que tenemos que hacer. Evidentemente tenemos que mejorar muchas cosas, no nos puede hacer gol un equipo de 18 años en un contraataque en el 90 cuando vienes de perder en casa, son cosas que no se pueden permitir. Se ha hecho esta vez y son cosas que me molestan mucho. Siempre digo lo mismo: cuando no puedes ganar, tienes que sumar. El equipo el año pasado se quedó por un gol fuera del play off, hay que ser lo suficientemente inteligentes para ir a Sevilla, defensivamente el equipo creo que contuvo bien a un rival que no había perdido en casa pero que tampoco nos llevó por delante ni mucho menos, fue un partido súper igualado, un partido de empate que cuando mejor estamos, cuando más estás llegando, cuando más situaciones tienes, cuando más sensación da que puedes hacer el gol, al final pues descuidas y te hacen un gol. Un equipo con experiencia, un equipo que quiere estar arriba lógicamente esas cosas... De Sevilla salí muy cabreado por eso. El nivel de juego no fue bueno por nuestra parte pero bueno, empatas en un campo donde no había ganado nadie, pues empatas y sigues para adelante y sigues creciendo. Pero no puede ser que la última jugada pase lo que pasó. Es en ese sentido es lo que tenemos que corregir, evidentemente tenemos que mejorar, tenemos que buscar... Va a entrar ya Javi (Casares) también, que es diferente; va a entrar Antonio (Bello), que también es diferente. Para nosotros son jugadores importantes, y Chico cada vez está mejor, creo que poco a poco vamos haciendo el equipo que queremos para esa segunda vuelta que es cuando vamos a jugarnos el cocido.

-¿Ante el Ciudad de Lucena un buen resultado sería más importante mentalmente que de cara a la clasificación?

-Sí, vamos a hacer un buen partido, seguro. Seguro. Y tenemos enfrente un muy buen equipo pero nosotros también somos muy buen equipo. Si hacemos bien las cosas creo que podemos sacar el partido adelante, no tenemos que volvernos locos. Estamos bien situados, estamos bien colocados y cuando vienes de una racha muy buena de resultados te toca esta racha: es fútbol. Lo que tenemos que hacer es competir al nivel que competimos en Ceuta y ese nivel competitivo es el que te va a dar las opciones de estar arriba. Competir en el fútbol es fundamental y repito que el otro día en la última jugada es un equipo que no compite; tiene mucho alma, tiene mucho corazón, quiero ir para arriba pero en el fútbol hay que competir, hay que ser inteligente y no podemos dar esa opción al rival en el minuto 90, no se puede dar. Esas son las cosas que al final te penalizan para conseguir cosas y sobre todo las que me ponen de muy mala leche.

-¿El parón en la competición ha venido bien?

-Nos dio mucha rabia y hemos tenido que estar dos semanas parado pero nos ha venido bien también para trabajar con gente como Chico, como Javi, que necesitaban también una semana más y en ese sentido nos ha venido bien. Hemos hecho una semana larga de trabajo desde el lunes que empezamos a entrenar y la hemos hecho muy buena. Creo que vamos a competir y vamos a hacer un buen partido, necesitamos una victoria que nos quite ese mal sabor de boca y que nos vuelva a meter ahí en la historia.

-Ha dicho que habrá cambios...

-Si yo me siento aquí y digo que qué mala suerte tuvimos contra el Conil, qué mala suerte tuvimos en Sevilla, no sería un buen profesional. Tengo que saber por qué el día del Conil, por qué el día del Sevilla nos equivocamos en esa última jugada, por qué no tuvimos esa fluidez en los últimos 20 minutos. Hay que mirar el porqué de las cosas, no sentarse aquí a hablar del árbitro o de la mala suerte, no: perdimos porque no lo hicimos bien nosotros y no nos puede pasar esa jugada. Repito que quiero cosas diferentes, quiero un equipo que tenga una marcha más.

-¿Cuando dice una marcha más se refiere a una marcha más físicamente?

-No. Cada uno entrena diferente: Andrés (García Tébar) entrenaba de una forma y yo de otra totalmente diferente. Lo físico va todo conjunto. El equipo ha trabajado bien con Andrés y en ese sentido no hay reproche ninguno. La metodología de entrenamiento, el ritmo, las cargas son diferentes, todo influye. Ahora mismo hasta que acabe esta primera vuelta creo que es una época en la que quizá nos falta esa marchita más en todos los sentidos, en todos: en el ritmo, la intensidad, en todo eso... Yo los veo entrenar y sí los veo con esa sensación, y entrenan que es una auténtica pasada, pero compitiendo nos cuesta jugar a esa velocidad, a ese ritmo que queremos jugar. Eso es lo que tenemos que pelear y tenemos que conseguir.

-Y el rival es el Ciudad de Lucena, uno de los más cualificados del grupo...

-Un buen equipo, uno de los mejores del grupo pero nosotros también somos de los mejores del grupo. También se tienen que preocupar ellos de nosotros. Tienen un buen equipo, está bien trabajado, bien armado, tiene cosas muy buenas pero creo que mejor que nosotros no hay ninguno. Como nosotros hay unos cuantos, pero no hay ningún equipo en la categoría que digas tú que es muchísimo mejor que nosotros. El Ciudad de Lucena es un equipo del grupo de arriba como el Ceuta, como nosotros, Betis o Puente Genil, todos tienen un nivel alto, cualquiera puede ganar a cualquiera y hay que hacer un buen partido y hay que preocuparse del rival y que el rival se preocupe de ti pero no tenemos que tener miedo a competir con ellos porque tenemos armas para afrontar el partido y poder ganarlos igual que ellos tienen buenas cosas y si no estamos bien nos pueden hacer daño.

-En teoría es un rival que no vendrá a Chapín a encerrarse...

-Partidos como el del Conill habrá alguno más pero espero que no haya muchos. Ya lo dije: cada uno juega con las armas que tiene. Yo con el Mensajero veníamos de hacer 14 puntos y había que salvarse, imagínate como íbamos a Valdebebas a jugar contra Zidane... Cada uno hace lo que tiene que hacer. Con tus armas lo que tienes que hacer es intentar combatir eso. Esperemos que ellos vengan también a hacer un partido con más chispa, a buscarnos, a ver si se ve un combate donde haya golpes por los dos lados.