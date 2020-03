-¿Qué valoración hace del partido?

-Una primera parte en la que hemos sido muy superiores, no hemos podido reflejar la superioridad en el marcador y creo que al final el gol no hacía justicia a lo que se ha visto en el campo. Y luego la segunda parte lo mismo, creo que quitando uno en la primera parte que sacó Camacho abajo, los tres disparos que ha hecho el rival han sido gol. Una efectividad del cien por cien. Hemos hecho una buen primera parte, hemos sido mejores, no hemos metido y en la segunda igual, hemos tenido el gol de Javi para meternos otra vez en el partido, no lo hemos conseguido y bueno, al equipo no se le puede reprochar nada, hay que seguir trabajando, seguir funcionando, han dado la cara, han trabajado y creo que han hecho un buen partido.

-Las ocasiones falladas han sido un lastre insalvable...

-Nosotros hemos tenido muchas más pero ellos han tenido mucha efectividad. Al final, el fútbol son las áreas y ellos en las áreas han sido mejores. Han hecho tres goles, uno fuera de tiempo en la primera parte, ya terminando, que nos hace daño después de haber sido superiores como hemos sido y como dices, hemos tenido muchísimas más situaciones de gol pero no hemos metido y al final, si no ves puerta, acabas perdonando.

-¿Se ha caído el equipo en la segunda parte como en Lepe?

-No creo que se haya caído el equipo, no estoy de acuerdo. En la segunda parte volvimos y acabamos muriendo en el área contraria, hemos tenido un montón de situaciones. Nos han hecho dos goles, pero hemos tenido llegadas, remates, faltas, córners, aún perdiendo. ¿Sabes qué es jugar un partido sabiendo que has sido mejor y perdiendo 3-0? Igual que en San Roque el equipo sí desconectó después de los dos errores, se volvió loco, hoy creo que el equipo ha dado la cara y en la segunda parte igual, ha estado media hora en campo del rival, apretando, buscando, con Zafra saliendo de una lesión, sin delanteros centro, y creo que el equipo ha tenido orgullo, casta, ha tenido valor, ha creado ocasiones pero al final, si no metes es imposible. Y ellos, en las llegadas que han tenido, han hecho gol y han decantado el partido.

-¿Cómo ha visto al equipo físicamente?

-Javi y Zafra no son futbolistas para jugar tantos minutos en dos partidos, pero al tener las carencias que tienes ahora mismo arriba, con los dos nueves fuera, no creo que el equipo se haya caído físicamente. en la última media hora volvió otra vez a morir en la portería contraria, hemos tenido llegas, situaciones, y Camacho en la segunda parte no ha tenido que intervenir ni una vez, igual que en la primera solo tuvo que intervenir una. En la segunda, después de los goles, prácticamente no tuvo ninguna intervención más y volvimos a llevar el peso del partido pero al final, si no haces gol, es complicado.

-¿Le ha gustado su equipo?

-Sinceramente, yo estoy muy contento con el juego y con el rendimiento y la actitud. Descontento con el resultado, descontento con que creo que no es nada justo lo que se ha visto en el terreno de juego con lo que marca el marcador pero el fútbol al final es eso, ahora hay que olvidarse, nos quedan diez partidos, estamos dentro ahora mismo, dependemos de nosotros y estamos con muy buenas sensaciones. Venimos de ganar muchos puntos y de estar bien clasificados y vamos a seguir peleando, ahora tenemos un derbi y una salida exigente, creo que podemos sacarla. Vamos a ver si recuperamos a la gente lesionada, a los dos nueves en ese tramo importante, ganar el domingo, que también es importante para nosotros, y seguir metidos dentro, que es lo que tenemos que conseguir.