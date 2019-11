Uribe asume el reto de "meter arriba" al Xerez DFC y ponerlo "donde se merece"

Josu Uribe llega al Xerez Deportivo FC para "intentar meter a este club arriba" y "poner al club y a la ciudad donde realmente se merecen" futbolísticamente, "ese es el objetivo" que el nuevo entrenador azulino asume desde el primer momento y así lo ha dejado claro en su presentación oficial, este mediodía en Chapín, acompañado por Rafael Coca, presidente del club, y Edu Villegas, director deportivo.

Uribe, que se puso al frente de la plantilla en el entrenamiento matinal, reconoció que "ya tenía ganas de un proyecto bonito, con ilusión y con afición detrás" y no se le caen los anillos por bajar a Tercera División porque "hay clubes que no están en su categoría; este club y esta ciudad no son de Tercera y vamos a intentar cambiar eso entre todos".

El nuevo entrenador del Xerez DFC firma hasta final de temporada con opción a continuar en caso de ascenso a Segunda B y asume el reto la presión: "Me gusta que me aprieten, que haya gente detrás del equipo y que sea un club exigente, eso es bueno y me motiva más". Uribe pide un margen de tiempo para decidir sobre el cuerpo técnico y sí quiere cubrir la baja de Jesús López, lesionado de larga duración; sobre la plantilla, hasta Navidad no habrá más movimientos.