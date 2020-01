Josu Uribe, entrenador del Xerez DFC, tiene asumido que el fútbol son resultados y que un revés el domingo (17:00) en el Municipal de Lebrija ante el Antoniano puede poner punto final a estancia en el banquillo azulino, que hasta el momento se salda con dos victorias y cuatro derrotas, la última bastante dolorosa ante el Arcos.

El entrenador asturiano no quiere pensar en eso, quiere ser optimista, se aferra a la recuperación de jugadores importantes -Casares o Chico Díaz- para lograr un triunfo y revertir la delicada situación en la que se encuentran tanto su equipo como él y también destaca la incorporación del ariete Mika.

-¿Cómo afrontan el partido ante el Antoniano?

-Con la ilusión de sumar los tres puntos ante un rival directo. Vamos con todo, a ver si también recuperamos ya a los futbolistas que son importantes para nosotros. Vamos a competir, a tope, a muerte a por ellos para empezar la segunda vuelta con tres puntos. Necesitamos esa victoria para recuperar la tranquilidad y trabajar con más confianza para seguir creciendo.

-¿Hay en juego algo más que tres puntos?

-Ganar siempre es importante, una victoria es una victoria, todos necesitamos ganar. Haría justicia al trabajo de todos los días, del grupo. El grupo, sinceramente, se la merece. El rival dirá lo mismo pero nosotros sabemos lo que trabajamos, lo que competimos, lo que nos está costando ganar y vamos a ver si podemos. A ver si tenemos esa dosis de fortuna de poder marcar, de igual llegar menos pero meter. Estamos contentos con el alta de Javi, la posible recuperación de Chico y el refuerzo de Mika. Eso te da más opciones en la parte de arriba, nos permite otro perfil y nos va a ayudar, podríamos jugar ya con los dos puntas.

-¿Teme por su puesto en caso de no ganar?

-Está claro que esto es fútbol y si no ganas, pues te puede suceder de todo. Sigo trabajando con todas mis fuerzas. Lo único que pido, como he comentado, es poder disponer del mayor número de futbolistas posibles para poder competir al máximo. Es lo que quiero. Si no ganas, es como lo que le sucedió al Barça, que pasó de poder ganar 4-1 a perder 2-3 en el noventa. Pasa de ser campeón a un desastre. Es la ley del deporte. Tengo que trabajar e intentar sacar adelante el partido del domingo. Estoy ilusionado y voy con ganas. Viene con muchas ganas a este club y esa energía y esas ganas de meter a este equipo entre los cuatro primeros, que es el objetivo de todos, las tengo intactas.

-¿Cómo se espera al rival?

-Está en la zona alta y todos los rivales son complicados. Ganar en esta categoría no es fácil porque es exigente. En casa es un equipo difícil de batir, que arrastra una buena dinámica desde la pasada temporada y es peligroso. Es un buen equipo, que nos va a exigir y habrá que cuidar los pequeños detalles, como nos sucedió el domingo. Pasamos de tener el partido controlado a meternos en problemas. A ver si una por vez la dosis de fortuna cae de nuestro lado y empezamos ganando. En los últimos partidos hemos tenido que remar en contra y sería importante meter primero para tener tranquilidad y no tanta ansiedad.

Mika "Edu y Andrés ya le quisieron traer en verano, es un chico con mucho gol, que se mueve bien en espacios reducidos, tiene lo que buscábamos"

Contento "Con el alta de Javi, Mika y la posible recuperación de Chico tenemos otro perfil, podremos apostar por mi estilo de juego con dos delanteros"

-¿Cómo se controla esa ansiedad dentro y fuera del campo?

-Se controla compitiendo, quedan muchos partidos, toda la segunda vuelta por delante y siempre he dicho que hay que estar bien colocado en las doce últimas jornadas. Son 36 puntos con los que te vas a jugar la vida. Hay que sumar y que ganar. Lo de la ansiedad es complicado. Ellos son profesionales y tienen que ser inteligentes, saben que la gente quiere que ganamos, que si no lo hacemos aprieta. Esto es el fútbol, si ganas eres el mejor. Hay que sumar los tres puntos, que nos darían mucha tranquilidad. Insisto, a ver si recuperamos a todos los de arriba, que eso me ha condicionado con las alineaciones.

-¿Qué le parece Mika?

-La salida de Kevin nos abrió nuevas opciones. Es un chico que tiene gol y es lo que buscábamos, tiene la capacidad de moverse en espacios reducidos, en resolver. Es un jugador que ya tanto Edu como Andrés quisieron en verano pero no pudo ser y ahora se presentó la oportunidad. Le he visto jugar en el Marino tres partidos esta temporada y no es explosivo ni llamativo pero sí tiene gol, es un futbolista de área y nos va a venir muy bien. Nosotros metemos muchas pelotas al área y eso le va bien, nos puede ayudar muchísimo a finalizar, se mueve bien en esa faceta.

-Llega Mika y se marcha Astray...

-Habíamos hablado tanto con él como con Tobo la opción de salir para poder incorporar a gente en ataque por las lesiones. La llegada de Mika tenía que ser esta semana sí o sí porque de lo contrario el Marino no le iba a aceptar y le ha tocado a él. No ha jugado con mucha frecuencia ni con Andrés ni conmigo, es un buen futbolista pero esto es ley del fútbol y te tienes que recomponer.