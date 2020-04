El Xerez Deportivo FC y el resto de equipos que están clasificados en las cuatro primeras posiciones del Grupo X de Tercera División -Betis Deportivo, Ciudad de Lucena y Utrera- siguen a la espera de que la Real Federación Española de Fútbol concrete si la propuesta que presentó hace dos semanas sigue adelante.

La entidad que preside Luis Manuel Rubiales propuso dar por finalizadas las competiciones no profesionales en el fútbol español (de Segunda B hacia abajo), sin descensos de categoría, pero sí con ascensos. La idea de la Federación es que los actuales cuatro primeros clasificados de cada competición luchen en un ‘play-off’ exprés a partido único y en una única sede. De esta manera, en el Grupo X, Xerez DFC y Ciudad de Lucena se deberían enfrentar en una de las semifinales -la otra mediría a Betis Deportivo y Utrera- y los ganadores buscarían la única plaza de ascenso a Segunda División B en juego.

Sin embargo, la Federación Española encontró la oposición de numerosos clubes con aspiraciones de jugar la fase de ascenso. El organismo que preside Rubiales recibió un total de 26 propuestas de toda índole y el presidente se vio obligado a posponer la reunión de la pasada semana con los máximos dirigentes de las territoriales en la que tenía la intención de anunciar oficialmente que la propuesta de la RFEF salía adelante. Muy al contrario, el estamento con sede en Las Rozas mantiene silencio desde entonces, no se ha pronunciado más al respecto y hay quienes incluso sostienen que Rubiales está pensando en declarar nula la temporada, como por ejemplo ha hecho la Federación Holandesa con sus competiciones, en las que no hay ni ascensos ni descensos ni campeón de Liga.

En este sentido, el director deportivo del Xerez DFC, Edu Villegas, en declaraciones a La Jugada de Canal Sur, apunta a que es la Federación “la que tiene que dar un golpe sobre la mesa y decir, en un momento determinado, sí se va a jugar el ‘play-off’ o no”. Villegas señaló durante la conversación que “lo principal y fundamental es la salud. Hay una crisis mundial que nos ha afectado a todos. Lo importante, y que nadie lo malinterprete, es la salud”. No obstante, centrándose en el fútbol “estamos siendo muy egoístas. Cada club está mirando únicamente por su interés y pone la excusa de la salud para buscar su propio interés. El equipo que desciende, mañana me lo cuentas y, como no voy a descender, mejor. El equipo que no desciende y se queda ahí, si en vez de pagar diez meses paga ocho, mejor Y el equipo que está del quinto al octavo lucha por jugar el ‘play-off’ y si lo juega, pues mejor”.

Villegas opina que la Federación se equivocó al haber pedido opinión a los clubes sobre la propuesta que presentó hace tres semanas. “La Federación, equivocadamente a mi entender, le da opinión a 360 clubes. Si le das opinión a tres personas y hay disputa entre ellos, si se le das a 360 clubes…”.

El director deportivo insistió en que el club está preparado para afrontar la fase de ascenso cuando sea pertinente: “Estamos preparados mentalmente, físicamente y en todos los ámbitos del club para que, en un momento determinado, nos digan fechas a seguir y podamos jugar ese ‘play- off’ que nos hemos ganado en el terreno de juego”.