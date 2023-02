Jesús Viloita, presidente del Xerez DFC: "Tenemos que remar todos en la misma dirección"

Jesús Viloita, presidente del Xerez DFC, lanzó un claro mensaje a la afición durante la presentación de Romerito como nuevo técnico azulino. El dirigente apuntó que "empezamos una nueva etapa, tenemos 14 finales y pido a toda la afición de nuevo que tenemos que remar en la misma dirección, creer que lo vamos a conseguir y seguro que con las ganas de todo el mundo vamos a conseguir el objetivo. Más que nunca en este club somos uno".

Viloita también tuvo palabras de agradecimiento hacia Francis, excusando su ausencia el miércoles en la despedida del exentrenador por motivos laborales: "Sólo tengo palabras de agradecimiento, es un xerecista más, lleva más de seis temporadas con nosotros y no puedo decir nada malo, al revés, todo bueno como persona y entrenador".

Argumentó que "las cosas en el fútbol no siempre se dan como uno quiere, los resultados no han acompañado y se tomó la decisión de su no continuidad y esperemos que muy pronto vuelva al club y verlo triunfar porque se lo merece como persona, xerecista y técnico".

Y de Romerito, dijo: "Antonio estuvo en nuestros orígenes, cuando más trabajo costaba y más difícil era venir aquí. Le damos la bienvenida y las gracias, llega como un entrenador ya contrastado".