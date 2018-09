El XDFC, a por la 3ª victoria seguida 4 meses después

Protagonista

Padilla: "El Cabecense no es un rival fácil pero en casa hay que amarrar los puntos"

Álex Padilla, capitán del XDFC, valora de forma muy positiva la evolución del equipo desde que perdió en Utrera y tras encadenar dos victorias consecutivas ya sólo piensa en la tercera en Chapín el domingo ante el Cabecense. El lateral resalta que “no han ganado aún ningún partido pero seguro que nos pondrán las cosas complicadas. Tenemos que mantener la misma línea de trabajo que hemos trazado porque poco a poco se van viendo los frutos, vamos a salir a por el partido desde el primer momento. En casa es importante no ceder puntos en casa”. Bajo su punto vista, la mejoría del XDFC se debe a que “el equipo, poco a poco, va asimilando los conceptos y la idea de juego del míster, le hemos dado una vuelta de tuerca a todo. Hay muchos compañeros nuevos en la plantilla, tenemos que conocernos mejor, tenemos que acoplarnos y el trabajo diario se está viendo reflejado sobre el campo. No debemos desviarnos de esta línea”. El defensa jerezano comenzó la Liga de suplente pero no ha tardado en recuperar la confianza que Pepe Masegosa depositó en él el pasado curso. En declaraciones a la web del club, resalta: “Siempre intento sumar, ya sea desde la grada, desde el banquillo o sobre el campo. Con trabajo he conseguido un puesto en el once inicial, pero esto es muy largo. Estoy muy contento pero esto es un equipo, las individualidades no sirven y debemos mentalizarnos de que va a ser un año duro, bonito y tenemos que estar preparados todos”. El primer triunfo liguero y el primer gol en Tercera se les resistió pero en cuanto sumaron los tres puntos ante el San Roque en Chapín en la tercera jornada, no tardaron en vencer también fuera. En Arcos, el equipo realizó un buen partido porque “la primera victoria nos dio confianza, yo mismo lo sentí. Cuando Jorge anotó el gol, yo mismo me relajé, me sentó liberado. En Arcos hicimos dos goles, supimos sufrir, todos realizamos un esfuerzo y conseguimos afianzar un poco más las idea en la que venimos trabajando desde que comenzó la pretemporada”.