Abel Gómez, técnico del Recreativo, no se fía del mal momento de su rival en Chapín

Abel Gómez, técnico del Recreativo de Huelva, no se fía de la mala racha del Xerez DFC en Chapín, donde no gana desde la pasada temporada. El preparador sevillano ha hablado de su oponente y advierte de que su equipo tendrá que ser "protagonista" con el balón si quiere llevarse los tres puntos del Municipal jerezano.

"Cuando planificaron la plantilla su idea era estar en una posición más alta; han cambiado de entrenador hace unas jornadas y en su campo hasta hoy les cuesta sacar los partidos, ofrece su mejor versión fuera de casa; es un equipo competitivo, sabemos el rival que vamos a tener enfrente y a partir de ahí tenemos que hacer el mejor partido posible, ir allí con mucha personalidad, ser protagonistas, tener el balón y darle continuidad en los minutos a lo que hicimos en el último partido", ha señalado el técnico con respecto al Xerez DFC.

El Recre suma seis jornadas sin perder, pero los dos últimos resultados no han sido positivos ante rivales de la zona baja: empates en Utrera y en el Nuevo Colombino frente al Sevilla Atlético, colista del grupo. Gómez resta trascendencia: "Hace seis semanas todos hubiéramos firmado conseguir 14 de 18 puntos. Es cierto que nos fuimos descontentos (tras el partido con el Sevilla Atlético) con ciertos momentos de la segunda mitad; pero no queda otra que seguir trabajando porque quedan muchos puntos por delante".

Y prefiere no mirar aún la tabla pese a que el Antequera se les ha ido a 7 puntos: "No podemos depender sólo de un rival que está haciendo las cosas bien en cuanto a puntos, no hay que fijarse en eso. Todos los equipos que ascendieron el año pasado, excepto el Córdoba, tenían a estas alturas una puntuación similar o menor a la nuestra y luego consiguieron el salto de categoría. Va a haber mucha igualdad, quedan enfrentamientos directos, partidos difíciles y hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora para llegar a los últimos 8 partidos, que es cuando se decide todo, con las máximas opciones".

Los onubenses también llegan con bajas importantes en su ataque, pero Abel Gómez no pone excusas: "Los que estamos somos los que tenemos que tirar hacia adelante; hablar de bajas es como poner excusas y no es el caso, aunque nuestras bajas son casi todas en la misma zona (ataque) y no es normal, dos delanteros, un extremo..., a otros equipos no les ha pasado y nos está penalizando; pero con lo que tenemos hay que dar un paso al frente y los que puedan jugar en esa posición deben ayudar".