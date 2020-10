El Xerez DFC se ha entrenado esta mañana en las instalaciones de Picadueñas en una sesión en la que no han participado Álex Padilla y Javilillo. El lateral jerezano sigue con el proceso de recuperación de rodilla, realizando trabajo específico y se espera que en unas dos semanas pueda estar ya con el grupo. Por su parte, el extremo almeriense realizó parte del entrenamiento con el grupo, retirándose cuando José Pérez Herrera dispuso un partidillo entre los jugadores de la primera plantilla y los canteranos que se entrenan con el equipo.

Quien sí estará disponible para el encuentro de este domingo en el Municipal de Lebrija para hacer frente a la UD Lebrijana es Adri Rodríguez. El centrocampista xerecista se perdió el primer partido de Liga ante el Rota al tener que cumplir un partido de sanción por la doble amarilla que vio en la semifinal del 'play-off' exprés contra el Ciudad de Lucena.

El futbolista azulino asegura estar "con muchas ganas de poder jugar los primeros minutos de Liga. El año pasado también me perdí el primer partido por lesión y estoy deseando empezar ya, la verdad".

Frente al Rota, el Xerez DFC estrenó el casillero de victorias: "Como en todos los primeros partidos de una temporada, la gente quiere demostrar mucho y estábamos un poquito nerviosos. Poco a poco la gente se irá adaptando a Chapín, donde es complicado jugar, no es fácil. Me gustó el equipo por el compromiso y las ganas de ganar que demostró. El compromiso es innegociable, el equipo que no lo tenga no va a ningún lado", afirma.

Lo cierto es que el equipo se ha adaptado muy rápido a lo que quiere José: "Hay muchos jugadores que ya hemos estado con el míster en años anteriores. La presión tras pérdida quiere que la hagamos en campo contrario y lo tenemos bien trabajado".

En una temporada tan atípica, comenzar con buen pie "era importante. Hay poco margen de error esta temporada y siempre es mejor corregir los errores que se cometen si vas ganando que cuando pierdes".

El centrocampista azulino espera contar con los primeros minutos este domingo ante la Lebrijana e incluso tiene opciones de ser titular para un partido que se espera competido contra un rival que en su casa siempre es correoso. Físicamente "me encuentro bien, quizá con algo falto de ritmo, pero eso lo darán los iré cogiendo con los partidos de competición".

El Xerez DFC, junto al Ceuta y el Xerez CD, parte con la vitola de favorito para estar arriba, aunque Adri asegura que una cosa es la teoría y otra la práctica: "Hablar de favoritos es complicado, porque hay campos muy difíciles como al que vamos nosotros este domingo. Hay que trabajar, pelear y competir y hacer más que el rival, sabemos que como no nos pongamos el mono de trabajo no sacaremos nada de allí. He ido con muchos equipos y como no pelees te vas con cero puntos".