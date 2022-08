Alberto Durán está "bien" de ánimos tras saber que tiene que operarse de la rodilla izquierda

Alberto Durán tendrá que pasar por el quirófano para someterse a una meniscectomía tras la rotura del cuerno anterior del menisco interno de la rodilla izquierda, lesión que sufrió el pasado 22 de julio. El defensa azulino está a la espera de que se concrete la fecha de la operación. En principio, le han dicho que será entre el 5 y el 9 de septiembre y hasta entonces, además de pasar las pertinentes pruebas médicas -anestesia y análisis clínicos habituales- seguirá fortaleciendo la zona afectada "porque todo lo que trabaje ahora me puede ayudar a acortar los plazos de recuperación".

El futbolista arcense está "bien" de ánimos, "afortunadamente soy fuerte de cabeza", afirma, y cree necesario explicar por qué no optó por la operación desde un primer momento teniendo el diagnóstico de la rotura desde un principio: "Consultamos a varios traumatólogos y también a fisios y este problema se puede enfocar de varias maneras. La opinión de la mayoría fue que lo mejor era fortalecer e intentar evitar el quirófano. El menisco no se regenera y la operación conlleva extraer una parte que luego no voy a tener y soy una persona joven. Por eso se decidió hacer todo lo posible para no pasar por el quirófano, que también conlleva una serie de riesgos por mínima que sea la intervención".

Durán explica que la recuperación iba por buen camino e incluso saltó al terreno de juego a tocar balón, "pero cuando golpeaba fuerte con la izquierda me daba un calambrazo en la rodilla, así que vimos que no mejoraba y no ha quedado más remedio que la opción del quirófano". Hasta que pase por la mesa de operaciones, le queda "seguir fortaleciendo como hasta ahora en el gimnasio para no perder masa muscular".

El central ya ha hecho sus cálculos para reaparecer: "No creo que me vaya a perder mucho, el período de recuperación es entre 4 y 8 semanas y yo espero que este trabajo que estoy haciendo me ayude para acortar los plazos". Evidentemente, "me fastidia perderme el inicio de Liga, además son los partidos más ilusionantes", pero de momento le toca animar desde la grada.

Durán ha podido ver 'desde fuera' la evolución de un equipo que es prácticamente nuevo: "Veo al equipo bastante bien, ha ido de menos a más, defensivamente somos sólidos y arriba hay jugadores diferenciales, que te pueden sacar cosas de la nada", señala. Pero la pretemporada es una cosa y la competición otra, "ahora es cuando se juegan las papas; veo un ambiente muy sano en la plantilla, el míster sabe hacer piña, a ver si hacemos un año bonito".