Alberto Durán, bien de la lesión y fastidiado con el empate ante el Mérida

Al Xerez Deportivo FC se le escapó el triunfo en Chapín contra el Mérida en los minutos finales y cuando ya había hecho lo más difícil: ponerse por delante gracias a un tanto de Jacobo jugando con uno menos por la expulsión de Curro Rivelott en la primera mitad.

Alberto Durán reapareció tras perderse los encuentros contra el San Roque de Lepe y el Villanovense por lesión, de la que está recuperado aunque reconoció tras el encuentro que "los gemelos han dicho hasta aquí", de ahí que fuese sustituido a falta de diez minutos por Manu Baeza.

El defensa de Jédula se quedó con el esfuerzo que realizó el equipo pese a un empate que cortó la racha de triunfos en Chapín: "Si los goles hubiesen sido al revés, marcando ellos primero y nosotros al final nos habría sabido el punto mejor, pero nos vamos decaídos porque podíamos haber sumado los tres puntos".

Aún así, Durán explicó que "hay que quedarse con que el equipo pelea, trabaja, lucha, lo da todo" y que la meta es ""seguir trabajando y pase lo que pase seguir porque al final te frustras y qué ganas con eso, te metes en un bucle negativo. Lo que hay que hacer es seguir trabajando, haciendo lo que el equipo ha hecho. Con uno menos hemos sido dominadores del partido y lo hemos tenido encerrados en su campo".

El equipo se quedó con uno menos a los 35 minutos por la roja directa a Curro Rivelott, que cortó con un empujón el avance de Aitor Pons cuando se quedaba solo ante Mario de Luis. Durán señalaba al respecto que "son situaciones" que se deciden en "de décimas de segundo. Curro ha decidido hacer eso, lo mismo lo dejas seguir y no la mete, esperas y le haces penalti y es amarilla, pero a muerte con los compañeros. El equipo con uno menos ha hecho el partido que ha hecho y hay que seguir trabajando".

Agradeció el apoyo de los aficionados después de dos derrotas consecutivas y apuntó que "nos dan un plus más, es una afición de superior categoría y sólo hay que darles las gracias y que sigan animándonos porque nos hacen falta". Tras dos semanas fuera por lesión aseguró que en la grada "me comen los nervios" y espera haber dejado atrás la lesión: "Aunque he tenido pocos entrenamientos y al final los gemelos han dicho hasta aquí hemos llegado, me he encontrado bien".