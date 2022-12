Alberto Durán, con molestias en la rodilla operada, entrena al margen

El Xerez DFC ultima la semana de preparación del choque de este sábado en el San Juan Bosco ante el Utrera, punto final al año 2022 y antepenúltima jornada de la primera vuelta. Los de Francis Pérez Malia han trabajado este jueves en las instalaciones de Picadueñas, campo al que volverán este viernes para acabar de preparar el encuentro contra un rival directo que no gana desde finales de octubre.

El conjunto xerecista va a afrontar el último partido del año con bajas importantes. Joao y Sergio Martínez, fijos en el centro del campo y la defensa respectivamente, tendrán que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, y Rafa Parejo sigue entrenándose al margen debido a la rotura que sufrió en el psoas ilíaco derecho. El mediocentro se ha perdido los últimos cinco partidos y Francis sólo ha podido contar con él en su debut en el banquillo contra el Poli El Ejido.

Alberto Durán tampoco ha completado el entrenamiento de este jueves por unas molestias en la rodilla izquierda, la que tuvo que operarse a principios de septiembre por problemas de menisco. El defensa de Jédula no se ha entrenado al mismo ritmo, ha trabajado aparte y luego sí ha participado en algunas tareas con balón. De cualquier forma, su concurso en Utrera no parece estar en peligro, ya que quedarse al margen ha sido más por precaución, achacando las molestias a los cambios de superficie de los últimos días al tener que entrenar al césped artificial debido a la resiembra del Anexo Pepe Ravelo y a que no se puede trabajar en Chapín por las lluvias.

De este modo, Francis respira en cierta forma aliviado porque no poder contar con el de Jédula sí que supondría esta semana un problema al acumularse las bajas en defensa y el centro del campo. El míster azulino -Burdenski tampoco ha entrenado debido a unas molestias en la espalda- ha llamado a los canteranos Álvaro, Pepe Rincón y Juan Chaves para completar el entrenamiento y probablemente tendrá que echar mano del primero para que forme pareja en la línea de centrales con Oca. De esta forma, Alberto Durán pasaría a la medular para jugar como pivote defensivo en lugar de Joao. Ricky, por su parte, jugaría de nuevo en el lateral izquierdo ante la baja de Sergio Martínez.