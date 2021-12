Álex Cruz: "Tenemos que volver a una buena dinámica"

El portuense Álex Cruz está siendo un habitual en las últimas alineaciones de Pérez Herrera con el Xerez DFC. El lateral dejó definitivamente atrás la lesión que le lastró en pretemporada y se ha ganado el puesto: "Por suerte estoy contando con la confianza del míster y espero seguir así".

Veterano y con mil batallas, el azulino también es de los que ayuda, aconseja y aprieta en los entrenamientos a los más jóvenes: "Estamos para ayudar y en ese aspecto me gusta ser comprometido donde voy e intentar ayudar a los jóvenes en cosas por las que yo ya he pasado y sobre todo la intensidad en los entrenos tiene que ser máxima, no se puede relajar nadie porque el día a día es lo que nos lleva a competir al cien por cien. Yo soy de los que piensa que se juega como se entrena".

"El partido con el Mensajero va a ser muy duro, es un campo complicadísimo"

Tras ganar al San Fernando, toca de nuevo enfrentarse a un equipo canario fuera de casa, en esta ocasión a un Mensajero que el miércoles ganaba al Montijo uno de sus partidos aplazados. Cruz señala que "tenemos que regresar a una buena dinámica. En casa estamos bien, pero fuera nos está costando más y tenemos que dar un plus más. Si con el cien por cien no nos está dando tendremos que dar el doscientos por cien".

Espera un partido "duro en un campo complicadísimo. Será una batalla parecida de Tamaraceite. Tenemos que ir con la mentalidad de ir a competir hasta el último minuto" ante un rival que "ahora mismo es un rival directo. Nuestra puntuación no es mala y ganando dos partidos seguidos te metes arriba. Vamos a ir a ganar como siempre, pero es un rival duro y también va a ser un viaje bastante largo, no vamos a poder entrenar y es un hándicap, pero intentaremos mentalizarnos".