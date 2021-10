Álex Cruz: "Tenemos que dignificar al máximo este escudo"

Álex Cruz regresó a la convocatoria del Xerez DFC en el partido de la pasada jornada ante el Mérida (0-0) tras perderse los dos encuentros anteriores por una elongación que sufrió después del primer partido de liga frente al Córdoba, en el que fue titular y jugó los 90 minutos. El defensa portuense ya está recuperado y ahora espera una oportunidad para regresar al once de un equipo que lleva dos jornadas sin recibir un gol.

El central azulino afirma tener "mejores sensaciones" en lo personal y en el aspecto colectivo "el equipo se está encontrando bien", por lo que debe "seguir currando y estar en las mejores condiciones" para cuando José Pérez Herrera "decida que tengo que jugar". "El equipo está trabajando muy bien tanto en defensa como en ataque. Todos sabemos que los defensas lo tenemos más complicado para salir, sólo en caso extremos como alguna expulsión, sanción o una lesión de algún compañero, que ojalá no ocurra. Toca seguir trabajando", afirma.

"El trabajo defensivo no es sólo de la defensa o el pivote, es de todo el bloque"

Tras encajar cinco goles contra el Córdoba y caer 2-0 en Cáceres, el Xerez DFC lleva cuatro puntos consecutivos sumados y sin ver perforada su portería. Cruz opina que "el trabajo defensivo no es sólo de los cuatro defensas y el pivote, es un trabajo de todos, desde el que trabaja arriba en la presión tras pérdida, las ayudas... Es todo un conjunto para no encajar goles y eso significa que al menos se puntúa".

"La primera derrota nos generó dudas que antes no teníamos, hemos reflexionado y trabajando llegan los resultados"

¿Qué ha cambiado con respecto a las dos primeras jornadas? Cruz señala que "empezamos con demasiada precipitación, no encontrábamos nuestro juego, pero a base de tranquilidad, trabajo y creer en nosotros mismos al final llegan los resultados. Sufrimos en la primera jornada y eso nos generó dudas que hasta ese momento no teníamos. El equipo ha tenido que pasar por un proceso, hemos reflexionado y poco a poco nos estamos encontrando", señala.

Ahora, la consigna es "mantener esa línea" que se ha trazado en los dos últimos compromisos ante Villanovense y Mérida, donde el equipo dio una sensación de solidez. "El día del Villanovense ya dimos una imagen muy muy buena, el equipo volvió a encontrar esas sensaciones que tuvimos en la pretemporada, un equipo aguerrido, versátil, teniendo el balón... Eso lo llevamos a cabo en Mérida, pero nos faltó un pelín de tranquilidad de tres cuartos hacia adelante".

"Las Palmas tiene el típico juego canario, te atrae, te enseña y esconde el balón, juegan parsimonioso... no podemos caer en su ritmo de juego y sí imponer el nuestro"

Y este domingo, el filial de la UD Las Palmas. Cruz señala que el equipo tiene que ser "nosotros mismos" ante un rival que "te intenta quitar el balón", para lo que "tenemos que tener las ideas muy claras, ser contundentes y salir como si fuera el último partido. Me he enfrentado muchas veces a este equipo, sigue el entrenador del año pasado y tiene el típico juego canario, te atrae, te enseña y te esconde el balón, juego parsimonioso y no nos tenemos que contagiar de ese juego y sí imponer nuestro ritmo".

Los canarios están invictos con 8 puntos (dos victorias y dos empates) aunque el calendario ha sido más liviano que el del XDFC: "Todos los equipos son competitivos y salen a defender sus intereses. Es verdad que nos hemos enfrentado a rivales con mucho nombre y más peso, pero eso no quita el mérito de ellos de estar invictos y con esos puntos", advierte el central.

"Lo importante es sentar las bases, ir partido a partido y mantenernos; no tenemos que ponernos metas más allá de lo que pase cada domingo"

Para terminar, habla de las expectativas del equipo para esta temporada y se congratula de la vuelta del 100% público a los estadios. En cuanto a lo primero, asegura que "somos un club con mucha repercusión, que lleva mucha afición detrás, pero lo importante es sentar las bases, ir partido a partido y mantenernos y a partir de ahí ir creciendo; no tenemos que ponernos metas más allá de lo que pase cada domingo". Y sobre el público explica que "ya era hora que la gente pueda venir sin restricciones, eso es para nosotros un alivio porque en momentos claves sabemos que están ahí, no paran de animar. Es algo que me ha sorprendido, el otro día en Mérida en algunas fases del partido parecía que estábamos en casa. Eso al futbolista le llega mucho. Sabemos que tenemos a mucha gente detrás de nosotros y eso nos hace dar un puntito más, porque los aficionados se desplazan y lo viven con pasión y nosotros tenemos que dignificar este escudo al máximo".