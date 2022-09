Álex Quesada, "convencidísimo al 100 por 100" de que Pérez Herrera seguirá tras el sábado

Álex Quesada, meta del Xerez DFC, está "convencidísimo al 100 por 100" de que José Pérez Herrera seguirá al frente del equipo azulino tras el partido de este sábado contra el San Roque en Lepe, donde los azulinos tratarán de conseguir la primera victoria de la temporada para que las aguas vuelvan a su cauce después de un comienzo de semana complicado con la continuidad del técnico en el alero.

El guardameta dejó la portería a cero contra el Yeclano Deportivo por primera vez esta temporada en un encuentro en el que tuvo trabajo, salvando al equipo de la tercera derrota consecutiva.

-¿Cómo va la semana después de un inicio un tanto complicado?

-Esperamos poder conseguir los tres puntos, sería muy importante para nosotros, para la confianza del equipo y empezar a despegar. Por mi parte, con mucha ilusión, no hay que desistir, seguir trabajando y el objetivo está claro desde el día uno, queremos apuntar arriba. Es cierto que ahora las circunstancias no acompañan, pero hay que sobreponerse e ir a por los tres puntos.

-¿Qué cree que le está pasando al equipo?

Acabamos la pretemporada con buenos resultados, metiendo muchos goles, el primer partido de Liga no nos salió, tuvimos ocasiones, pero no se dio. Luego fuimos a UCAM con la idea de apretarles arriba, tuvimos en la primera parte muchas ocasiones, llevamos la iniciativa y no tuvimos la suerte de hacer gol y además recibimos al final el de ellos. Eso fue un duro golpe mental para el equipo y esa dinámica de falta de confianza, de ponerse un poco nervioso sí ha podido pesar en algunos jugadores. Pero hay que levantarse y creo que en cuanto llegue la primera victoria, vamos a empezar a ser más nosotros.

-¿Qué se habla en el vestuario para intentar salir de esta delicada situación?

-Que hay que seguir manteniendo la alegría, que esto no puede ser un funeral y que creando una familia dentro del vestuario es como podremos sacar esto adelante, hay que tratar de ser un grupo y apoyarnos los unos en los otros. Tenemos que tratar de sacar la situación con alegría, así se trabaja mucho mejor y con más ganas. Nos lo tenemos que tomar como un reto personal y grupal y si sacamos esto adelante, nos va a hacer mucho más fuertes para lo que resta de temporada".

-¿No es extraño que en la tercera jornada se pida la dimisión del técnico?

-Es demasiado pronto, la verdad. Yo mismo el año pasado viví una situación similar, equipo nuevo y no ganamos hasta la tercera jornada y a raíz de ahí el equipo fue como un cohete y quedamos segundos. No hay que perder los nervios, porque en el momento que llegue un buen resultado veremos las cosas de manera diferente.

-¿Qué Xerez DFC se tiene que ver este sábado en Lepe? ¿El de la primera parte en Murcia, pero con más continuidad?

-Lo has clavado. Se tiene que ver un Xerez agresivo, intenso, un Xerez que presione alto, un Xerez que crea, que el rival sienta que no controla la situación. Y si tenemos la mala suerte de recibir un gol, no decaer.

-En lo personal, ¿contento por estar jugando?

-Creo que estoy haciendo bien el trabajo diario, intento mantener la cabeza bien alta, cumplir con mi parte del trabajo e incluso trabajar más duro y no dejarse llevar por esta situación e intentar ayudar al máximo al equipo.

-¿Convencido de que el domingo Pérez Herrera sigue siendo técnico del equipo?

-Convencidísimo al 100 por 100.