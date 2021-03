Manolo Baeza se convirtió este domingo en Las Cabezas en el héroe del Xerez DFC con el gol que le dio al equipo de José Pérez Herrera el triunfo ante el Cabecense por tres goles a cuatro, un tanto que llegó en el tiempo de descuento después de una remontada épica de los azulinos, que a falta de 13 minutos perdían por tres goles a uno.

El centrocampista sevillano no ha tenido muchas oportunidades esta temporada. Sólo ha jugado como titular en Chapín en el partido contra el Antoniano, que fue la última derrota de los xerecistas esta temporada. Después, ha tenido pocos minutos, pero este domingo los aprovechó y además jugando en una posición que no es la suya.

En efecto, Baeza entró en la segunda mitad sustituyendo a Jacobo y ocupó la demarcación de carrilero derecho. En el tiempo de descuento, un centro de Fran Ávila desde la izquierda lo remataba Baeza al larguero y tuvo la fortuna de que el rechace le cayera a los pies, marcando a placer el definitivo 3-4 que desató la locura en la expedición azulina. "Es una sensación inexplicable. Todo el que es futbolista sabe qué significa meter un gol en el último minuto y que sea el de la victoria. Más si cabe cómo se ha dado el partido, después de una remontada con un jugador menos. Estoy muy contento con el trabajo del equipo y con mi gol porque ha servido para ayudar y ahora a seguir trabajando".

Y eso que el partido se le puso muy cuesta arriba al Xerez DFC, que se fue al descanso 2-0 y con diez jugadores por la lesión de Bruno Herrero, que sustituyó al lesionado Oca y sólo pudo estar unos minutos en el campo. "Empezamos regular, no entramos bien al partido, pero con el paso de los minutos fuimos mejorando y en la segunda parte los cambios han dado mucho al equipo y apretamos más que nunca porque sabíamos que podíamos remontar y lograr la victoria. Vamos todos a una, somos un equipazo y una gran familia", afirma Baeza.

El centrocampista confía en que este gol sea un punto de inflexión en su temporada. "He tenido pocos minutos pero yo he seguido trabajando, soy un jugador constante y sólo me quedaba seguir trabajando para aprovechar la oportunidad y al final la he tenido, más contento que nunca".

El Xerez DFC ha acabado la primera fase como líder, 37 puntos y suma once jornadas sin perder. "A pesar de cómo empezamos, el equipo supo afrontar esa mala racha y salir adelante y ahora vamos a por la segunda fase y a intentar darle a la afición lo que todos queremos. El primer puesto lo hemos celebrado a tope porque es una motivación grande para empezar la segunda fase. Hay que disfrutar de este momento".