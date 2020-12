A sus casi 18 años -los cumple el próximo mes de febrero-, Borja Benítez Varela 'Beni' se ha convertido en una de las grandes noticias de esta temporada en el Xerez DFC. Con la nueva filosofía del club, que ha apostado más por la cantera en un año muy complicado en lo económico por culpa del COVID-19, el lateral izquierdo ha derribado la puerta y acumula ya tres titularidades consecutivas en los partidos contra el Antoniano -donde fue el mejor-, Conil y Los Barrios.

La titularidad del defensa jerezano, que tiene ficha del juvenil, viene a demostrar dos cosas: que José Pérez Herrera no se casa con nadie -el canterano ha sentado de momento a un fijo como es Fran Ávila- y que apuesta por la cantera en cuanto ve el menor resquicio para ello. El técnico da la oportunidad y ahora es el chaval el que tiene que responder y, por el momento, está cumpliendo con creces.

Beni confía en seguir teniendo "minutos" y asegura que tener un hueco en el primer equipo es "algo que cualquier jugador de cantera espera y desea, tener la oportunidad de jugar ante su afición, aunque en este caso esto último no se ha podido dar aún por la pandemia, aunque sabemos que están con nosotros. Para mí, haber podido jugar estos tres partidos ha sido cumplir un sueño. Espero seguir sumando minutos y titularidades. Tengo mucha confianza en mí mismo, cada día me siento más importante y más integrado dentro de este grupo, que es maravilloso". Aunque también tiene los pies en el suelo: "Sé que en cualquier momento puedo volver al banquillo, pero si ese momento llega tengo claro que lo que tengo que hacer es trabajar y luchar de nuevo por alcanzar la titularidad y aprovechar la oportunidad que te da el míster".

El defensa apunta que "en el primer partido sí tuve más nervios, pero a partir de ahí cogí confianza y los siguientes han venido solos". Curioso, porque contra el Antoniano fue el mejor de su equipo, subió la banda constantemente, surtió de balones a sus compañeros y estuvo a punto de marcar de cabeza: "Bello me dijo que subiera, Bruno la puso muy bien y cuando me vino el balón me dije "esta es la mía", pero desafortunadamente dio en el palo. Si algún día marco un gol seguramente lo celebraré con rabia y me llevaré la mano al escudo", admite.

Ese remate al palo podría haber cambiado el devenir de un partido que se terminó perdiendo y que creó muchas dudas: "Fue una pena porque estábamos dominando, el rival no llegaba y nosotros tuvimos muchas ocasiones claras. En un partido así que el rival te llega una vez y te marca la verdad es que te condiciona y te baja el ánimo, pero hicimos un buen trabajo, dimos todo lo que teníamos, falló que la pelota no quiso entrar".

Al término de ese partido, varios aficionados apostados en la escalera de acceso a Chapín felicitaron al jugador canterano, que agradece el apoyo: "Lo que un jugador de cantera desea es que la afición le agradezca su esfuerzo, eso te sube los ánimos para los siguientes partidos".

Y tras empatar en Conil, el equipo por fin acabó con su mala dinámica ganando en Los Barrios, un triunfo que para Beni ha sido "una bocanada de oxígeno, nos dio vida porque el equipo estaba trabajando muy bien y nos hacía falta una victoria. A partir de ahí, hay que seguir y los jugadores lo vamos a poner todo de nuestra parte, a ver si nos entra más la pelota a partir de ahora", señala.

El domingo espera el Cabecense, que desde la llegada de Rogelio Sánchez ha reaccionado. "Es un equipo que nos va a competir, cualquier equipo lo hace en esta categoría. Viene de empatarle a dos goles al Ceuta, que no es nada fácil", advierte.

El futbolista agradece al técnico su confianza y apunta que "siempre está pendiente de los chavales de la cantera y si ve que alguno baja el nivel un poquito le habla y le aconseja qué hay que hacer. Está muy pendiente de nosotros". Y también tiene buenas palabras para Fran Ávila: "Es un jugador con una gran experiencia, es muy buen futbolista y además me está ayudando mucho, me da consejos, qué tengo que hacer, cuándo tengo que desdoblar. Se lo agradezco mucho".